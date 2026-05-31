31 май в историята: Ботевата чета тръгва към Врачанския Балкан. Подписана е тайна българо-руска конвенция

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

31 май 1876 г.: Ботевата чета тръгва към Врачанския Балкан

На този ден през 1876 година Ботевата чета, която се намира в района на връх Веслец, изчаква подкрепление от околните села. Но междувременно във Враца тръгва слух за настъплението на редовна турска армия. В резултат на това въстаниците се разпръскват и започват масови арести.

След като Христо Ботев разбира, че въстанието във Враца е осуетено, той поема с четата си към Врачанския Балкан.

По план при Костелевския мост четниците е трябвало да бъдат посрещнати от Митьо Спахийчето и 200 въстаници от Искърския край. Но Ботев отново остава излъган, виждайки че никой не ги чака там. С четата си той продължава по брега на Костелевска река. След като четниците пресичат шосето Враца-Мездра, поемат по тясна и камениста пътека, за да изкачат Врачанския Балкан.

Само ден преди това Ботевата чета води първото си тежко сражение при Милин камък. В неравната битка четниците успяват да дадат отпор на врага и да излязат победители. В тежките боеве живота си губят 30 от Ботевите четници, а десетки са ранени. Ботев е съкрушен не само от загубата на четниците си, но и от факта, че не получава подкрепа от българска страна.

31 май 1902 г.: Сключена е тайна българо-руска военна конвенция

На този ден през 1902 година е сключена тайната българо-руска военна конвенция в Петерхоф. В нея Русия гарантира за запазване на българо-румънската граница за период от 10 години. Според конвенцията в случай на война българската армия ще премине под руско командване. "Фирмилияновият въпрос" е разрешен неблагоприятно за България с намесата от руска страна. В резултат на това владиката получава официално назначение за Скопие.

Назначаването на сърбина Фирмилиан Дражич за Скопски митрополит е в основата на така наречения "Фирмилиянов въпрос", който поставя началото на откритата просръбска пропаганда в Македония с подкрепа от руска страна.

