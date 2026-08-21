За агентите на Путин? В гора край Берлин откриха таен склад с оръжие

Властите в Германия са открили скривалище с оръжия в гора близо до Берлин, гласи информация, получена от обществените телевизионни канали WDR и NDR, както и от вестник Süddeutsche Zeitung. Според съобщенията в професионално оборудвания склад са били съхранявани две огнестрелни оръжия в работно състояние. Германската служба за вътрешна сигурност - Федералната служба за защита на конституцията (BfV) - разполага с доказателства, сочещи, че това е скривалище, използвано от руските служби за сигурност.

"Мъртва пощенска кутия"

Това е тайно място за предаване на материали и информация, известно само на изпращача и получателя, което агентите наричат „мъртва пощенска кутия“.

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Германските служби за сигурност сега предполагат, че оръжията са били оставени за агенти, които, действайки от името на Москва, е трябвало да извършат т.нар. „кинетични операции“ или актове на физическо насилие.

Снимка: германско разузнаване, Getty Images

Службите в Германия вече предупредиха, че Русия може да извърши атентати

Ръководителят на вътрешната разузнавателна служба Синан Селен предупреди преди няколко месеца, че Русия може да извърши атентати на територията на страната. Сред възможните цели, по думите му, са мениджъри от отбранителната промишленост, опозиционни фигури в изгнание и поддръжници на Украйна.

Руското посолство засега мълчи. Заявката за коментар, изпратена до руското посолство от NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, към момента остава без отговор.

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В миналото подобни обвинения са били отхвърляни от руското посолство като конспиративни теории.