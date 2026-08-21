Тарторът на Сектор Г скочи на бой в агитката! Брутални сцени с фенове на ЦСКА в Крит (ВИДЕО)

Скандален инцидент беляза гостуването на ЦСКА на ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. По време на двубоя, който "червените" загубиха с 0:3 на стадион "Панкритио", се стигна до физическа саморазправа в сектора за гости. Това показва видео, разпространено в социалните мрежи. от страницата "Трибуна Ултра".

Иван Велчев - Кюстендилеца налага фен на ЦСКА с юмруци заради запалена седалка

Според информацията на страницата, лидерът на "Сектор Г" Иван Велчев - Кюстендилеца е налагал с юмруци друг привърженик на ЦСКА. Причината за конфликта по всяка вероятност е запалена седалка в гостуващия сектор, която впоследствие е била бързо изгасена.

На кадрите се вижда напрежение сред феновете на българския тим, като ситуацията прераства във физически конфликт и поредица от удари от страна на Велчев, докато друг привърженик застава пред него, за да го скрие. Отстрани се вижда и запалената седалка. Не е ясно как точно е започнала разправията и дали всички участници в нея са идентифицирани.

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Ще последва ли наказание от УЕФА?

Инцидентът може да има последствия и извън самия сектор. На двубоя присъстваше делегатът на УЕФА Пол Даниел Захария от Румъния, а към момента няма потвърждение дали случилото се е описано в официалния му доклад.

При наличието на доклад от страна на УЕФА ЦСКА потенциално може да бъде санкциониран за поведението на своите привърженици. В зависимост от конкретните констатации на дисциплинарните органи санкцията може да бъде финансова, а при по-сериозни нарушения са възможни и допълнителни мерки.

За ЦСКА вечерта в Ираклион се превърна в истински кошмар. Тимът на Христо Янев допусна тежка загуба с 0:3 от ОФИ и остави участието си в Лига Европа под сериозна въпросителна. Към негативния резултат се добави и напрежението сред част от гостуващите фенове.

Предстои да стане ясно дали УЕФА ще предприеме действия заради случилото се на "Панкритио" и дали инцидентът ще има допълнителни последствия за ЦСКА.

Видео от случилото се беше разпространено от "Трибуна Ултра", като оригиналните кадри са на потребител с име @Afrodakos4 в TikTok.

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