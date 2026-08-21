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Адът е претъпкан, но пази място за Путин: Молитвите му не струват и една сълза на тази жена

21 август 2026, 13:45 часа 1068 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/колаж
Адът е претъпкан, но пази място за Путин: Молитвите му не струват и една сълза на тази жена

Предводителят на целия "руски свят" Владимир Путин отново чупи пръсти, кръстейки се в православен храм - обича ги той тези показни прояви на "благочестие".

Този път представлението се разиграва в Архангелската катедрала в Москва, където освен че участва в молебен, господарят на Кремъл посети и мощите на великия княз Дмитрий Донски, този, който превръща Москва в център на руските земи.

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Снимки: kremlin.ru

А по същото време докато в Кремъл течеше режисурата на тази сценка, в Киев заради същия този индивид (затруднявам се да използвам думата "човек") една възрастна жена питаше спасителите дали са намерили внука й под развалините на още един жилищен блок. Сринат от ракета, изпратена с благословията на този "набожен" руски властелин.

Адът отдавна е претъпкан, но за такива "благочестиви" господари винаги пази най-специалното си място.

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Владимир Путин война Украйна авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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