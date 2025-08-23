За Деня на независимостта: Защитници на "Азовстал" изпекоха огромна торта във формата на Украйна

Украинските бойци, защитавали Мариупол през 2022 г., и техните близки изпекоха гигантска торта във формата на Украйна по случай утрешния национален празник на страната - Деня на независимостт. Парче от нея ще бъде разиграно на търг, като средствата от него ще бъдат използвани за подкрепа на Въоръжените сили на Украйна.

Всички участници в инициативата бяха обединени от проекта "Сърцето на Азовстал" на предприемача Ринат Ахметов, който според Forbes е най-богатият човек в Украйна със състояние, оценено на 7,9 милиарда долара. До пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Ахметов бе собственик на металургичния комбинат "Азовстал" в покрайнините на Мариупол, който се превърна в последната крепост на защитниците на града - там те в продължение на месеци удържаха руските атаки. "

"Всички сме обединени от подвига на град Мариупол, подвига на нашите защитници, мъже и жени, които защитаваха града в продължение на 86 дни. Още говорим за това и помним. Не позволяваме на обществото да забрави каква важна роля изигра това в защитата на нашата страна", каза Ксения Сухова, директор на неправителствената организация "Сърцето на Азовстал", цитирана на сайта на проекта.

Още: Разплата: Взривиха руски военни, убивали цивилни в Буча (ВИДЕО)

В инициативата участваха и семействата на загиналите и пленените, както и завърналите се от плен, които отбелязаха, че подобни събития за тях са начин да се подкрепят взаимно и своеобразна терапия, както казва един от тях - Юрий Меркотан, прекарал 623 дни в руски плен.

Още: Путин систематично разбива илюзиите на Тръмп за Украйна, на фронта Русия зацикля (ОБЗОР - ВИДЕО)