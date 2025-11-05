Войната в Украйна:

Удари се в стълб: Джип остана без предна броня

Джип "Хонда" отнесе електрически стълб на главната улица в село Лозен в сряда сутрин, откъртвайки предна броня, видя репортер на БГНЕС.

Инцидентът става на централната улица в най-голямото българско село, за щастие без пострадали хора и тежки материални щети по околното имущество. 

Колата е свалила един стълб на тротоара, след който по земята се вият кабели. 

Очаква се полицейски патрул, който да установи причините за инцидента. По „Хонда“-та са нанесени материални щети.

Спасиана Кирилова
