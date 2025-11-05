Българин показа на Трент кой е правилния отбор (ВИДЕО)

В мач от Шампионската лига вчера Ливърпул победи Реал Мадрид на „Анфийлд“ с 1:0. Голът падна в 61-вата минута и беше дело на Алексис Мак Алистър . Само героичните спасявания на Тибо Куртоа попречиха на „червените“ да победят с по-убедителен резултат. Една от темите на вечерта бе завръщането на Трент Александър-Арнолд на „Анфийлд“. Юношата на Ливърпул премина в Реал Мадрид през лятото, а феновете на мърсисайдци усетиха този трансфер като предателство и още не са му простили.

Шаби Алонсо призова Трент да се наслади на завръщането си

Преди началото на мача треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо каза, че е призовал Трент да се наслади на завръщането си: „Той е роден и израснал в Ливърпул. Спечели Шампионската лига с клуба и има право да се наслади на момента. Радвам се, че е отново здрав и готов да играе“. Англичанинът влезе в игра от резервната скамейка в 81-вата минута. Той беше посрещнат с бурни освирквания от феновете на „червените“, които не го приеха много радушно обратно на „Анфийлд“.

Българин целуваше емблемата на Ливърпул

Камерите на стадиона уловиха интересен кадър на фен на Ливърпул. Той целуваше емблемата на клуба, като ясно показа на Трент, че е сгрешил като е напуснал „червените“. Впоследствие стана ясно, че това е българин, който е отявлен привърженик на мърсисайдци. Със сигурност успя да грабне вниманието и показа на Александър-Арнолд кой е правилния отбор.

That Liverpool fan kissing the badge after Trent Alexander Arnold subbed in got me crying pic.twitter.com/JOGUxUFKDb — Russ' TD ⚡ (@RussFcb) November 4, 2025