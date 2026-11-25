Кралските военновъздушни сили (RAF) на Великобритания преместват самолетите в хангари и укрепени укрития през нощта, за да се предпазят от възможни атаки с дронове, съобщават The Times и Sky News. Според информацията войските също така разпъват мрежи срещу безпилотни летателни апарати. Лариса Браун от The Times съобщи в сряда, че личният състав на RAF, „разположен из цялата страна“, премества самолетите на закрито през нощта. Дебора Хейнс от Sky News потвърди. В публикациите на репортерите в X не се посочват конкретни бази.

Мрежи за незащитени самолети

На войските е възложено също да инсталират мрежи срещу дронове за самолети, които остават на открито на пистите или на други места в британските бази, съобщи The Times.

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Хейнс заяви, че мрежите са предназначени за военни самолети във военновъздушни бази, в които „липсва достатъчна защита“. Тя определи тези мерки като „ясен знак“, че Великобритания укрепва отбраната си на вътрешния фронт.

Разпределяне на самолетите из цялата страна, за да се избегне ужасяващо поражение с един удар

Подробностите за мерките станаха известни, след като главнокомандващият на Военновъздушните сили на Обединеното кралство маршал Харви Смит заяви, че RAF трябва да се упражнява в разпръскването на самолетите из цялата страна, за да не могат множество изтребители да бъдат унищожени с един удар.

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През март Смит предупреди за „новата ера, в която базите на RAF отново са атакувани от въздуха“, след като ирански дрон удари хангар в базата на Кралските военновъздушни сили "Акротири" в Кипър.

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На 22 октомври Министерството на отбраната в Лондон съобщи пред парламента, че е идентифицирана „бъдеща необходимост от укрепени укрития за самолети“ във всички бази на RAF.

Седмици на тревога във военните бази във Великобритания

На 13 ноември силите за сигурност на ВВС на САЩ реагираха на подозрения за неразрешена дейност на дронове над базата на британските ВВС "Лейкънхийт". Според ВВС на САЩ нито персоналът, нито самолетите, нито инфраструктурата са били засегнати.

Министерството на отбраната на Великобритания съобщи, че са били мобилизирани военната полиция и полицията на Съфолк и че „ситуацията е била бързо разрешена“.

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Няколко дни по-рано американски самолети цистерни и хеликоптери „Оспрей“ напуснаха базата на Кралските военновъздушни сили „Милдънхол“ след сигнал за иранска заплаха, а самият обект, заедно с още един, премина към по-високо ниво на сигурност.

Малко британски бази разполагат с укрепени укрития. Депутатът от Консервативната партия Джон Купър заяви, че изтребителите, паркирани на открито, изглеждат като „мечтата на руския оператор на дрон“, предаде The National, цитирана от Clash Report.

Тези съобщения идват на фона на руските набези срещу Полша. На 20 ноември три руски ракети паднаха на полска територия, а на 24 ноември руски дрон закратко навлезе в полското въздушно пространство.