Шестима общински съветници от ГЕРБ и трима бизнесмени са задържани при акция на ГДБОП в Хасково. Операцията е проведена в рамките на разследване на Европейската прокуратура за предполагаема организирана престъпна група.

По първоначална информация деветимата задържани са отведени в София за разпит.

Кои са задържаните

Задържаните общински съветници са Делян Делчев, Цвети Лалов, Даниел Гаргов, Петър Николов, Георги Георгиев и Айхан Енвер. И шестимата са представители на групата на ГЕРБ в Общинския съвет в Хасково. Още: Общински съветник от Разлог и член на СИК са задържани за търговия с гласове

При акцията са задържани и трима бизнесмени - Величко Минев, Тенчо Лилянов и Делчо Пехливанов.

Към момента разследващите не са оповестили подробности за предмета на разследването. Няма официална информация и дали на задържаните са повдигнати обвинения.