За защита от Русия: Британските изтребители Typhoon пристигнаха в Полша (СНИМКИ)

Британските пилоти, заедно с полските екипажи на F-16, ще патрулират въздушното пространство на страната.

Преди ден британският министър на отбраната Грант Шапс каза на конгреса на Консервативната партия, че два британски изтребителя ще пазят небето на Полша от руска заплаха.

The Royal Air Force's Typhoon fighters are already in Poland. British pilots together with our F-16 crews will patrol Polish airspace. This is the result of my talks with the British Minister of Defense. Together, we ensure the security! #StrongerTogether https://t.co/3R7abARDmk pic.twitter.com/JchCCOfCNo