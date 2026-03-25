Захарова: Американско-корейските военни учения са неприкрита подготовка за война

Съвместните американо-южнокорейски военни учения "Щит на свободата" (Freedom Shield) са "неприкрита подготовка за война". Това заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Тя остро разкритикува не само наскоро приключилото годишно съвместно командно-щабно учение на Южна Корея и САЩ, но и предупреди, че Русия ще "разглежда" действията на Япония в помощ на Украйна "като враждебни действия".

"Официално те [ученията "Щит на свободата"] бяха обявени като отбранителни, но съдейки по отработените в хода им задачи, а също така по задействаната военна техника, въпросните учения, разбира се, не са нищо друго освен неприкрита подготовка за война. Очевидно е, че подобна военна активност на Вашингтон и Сеул не допринася с нищо за намаляване на напрежението, към което поне на думи се стремят властите на Южна Корея", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.

Вашингтон и Сеул проведоха между 9 и 19 март годишните си големи съвместни военни учения в Южна Корея, обявявайки, че те са отбранителни и са предназначени да проверят готовността за отблъскване на потенциални военни заплахи от Северна Корея.

