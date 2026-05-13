"Инфлацията няма да се спре с държавна намеса": Икономисти предлагат замразяване на заплатите

Замразяване на заплатите в администрацията и на минималната заплата. Тази мярка ще има по-голям ефект върху инфлацията и покачването на цените, отколкото мерките, които предложиха от "Прогресивна България". Това смята икономистът Адриан Николов от Институт за пазарна икономика (ИПИ). „Предложените от управляващите мерки ще доведат до увеличение на цените на храните“, каза той в ефира на Нова телевизия.

По думите му се въвеждат допълнителни административни тежести върху цялата търговия, а тя ще се плати през цената на продуктите. „Мен този тип говорене за щабове и комисии ме притеснява. Криза с цените няма. Имаме 7% инфлация, но цените не растат по кризисен начин", заяви експертът.

"До момента още не виждаме пълния ефект от Ормузкия проток. По-сериозният скок на цените на храните вероятно ще е в началото на следващата година", прогнозира Аркади Шарков. Причината според него ще е липсата на торове за производство на храни през това лято.

Според него големият проблем ще са пенсиите и за тях в следващите години държавата ще тегли допълнително дългове.

"Ако продължим да изливаме пари в икономиката през дълг, това е проинфлационна мярка. Най-добре е да се замрази ръстът на заплатите. Отпадането на автоматичните механизми е задължително. Същото важи и за минималната заплата. Вече имаме трайно разминаване между производителността на труда и нивата на заплатите", добави Николов.