“Груб финансов шантаж на молдовските избиратели“. Така Москва коментира резултатите от парламентарния вот в Молдова. Брюксел открито се намеси във вътрешните работи на Молдова и упражни финансов шантаж върху молдовските избиратели по време на парламентарните избори в страната. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя подчерта, че европейски политици и официални лица, по време на посещенията си в Кишинев в навечерието на изборите, открито са агитирали в подкрепа на „Партията на действието и солидарността“ (ПАС) и са обвързали нейната победа с продължаването на финансовата подкрепа за републиката.

„Очевиден е грубият финансов шантаж на молдовските избиратели“, каза Захарова, определяйки действията на Брюксел като открита намеса във вътрешните работи на Молдова.

Шепа хора, предимно пенсионери

Снимка Getty Images

Припомняме, че на вчерашния протест срещу изборните резултати, воден от бившия молдовски президент Игор Додон, който е едно от оръжията на Кремъл в страната,

се събраха около 300 души, предимно пенсионери и той трая около 30 минути, коментира американската неправителствена организация Институт за изучаване на войната (ISW).

ПАС, ръководена от президента Мая Санду, получи 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент. Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота.

Изборите бяха засенчени от обвинения за руска намеса във бившата съветска република.

Изборите на 28 септември бяха възприемани като ключови за продължаване на усилията на страната за интеграция в ЕС, стартирали след руската инвазия в Украйна през 2022 година.

