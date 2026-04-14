Заличаване: Русия конфискува над 50% от библиотечния фонд?

Над 50% от руския библиотечен фонд е изложен на риск от конфискация, ако законите относно „чуждестранните агенти“ и „нежеланите“ организации бъдат стриктно прилагани. Олег Новиков, президент на издателската група Ексмо-АСТ, обяви това на заседание на Организационния комитет за подкрепа на литературата, издателската дейност и четенето в Руската федерация, съобщи „Ведомости“.

Загуби за милиони: Крадци на руски книги вилнеят из библиотеките в Европа

Конфискация

Според него, не само книги, създадени директно от физически или юридически лица, определени като „чуждестранни агенти“, но и публикации с коментари и анотации от такива лица, могат да бъдат обект на конфискация. Проблем има и с книги, публикувани с помощта на организации, определени от властите като „нежелани“. Сред тях са много руски класически произведения, регионални изследвания и научна литература, публикувани през 90-те и 2000-те години.

Според закона, дисертации и научни трудове, включително тези на руски автори, които съдържат цитати от публикации на тези организации, също подлежат на конфискация. Тази ситуация, според ръководителя на Ексмо-АСТ, „създава значителни проблеми за развитието на образователни и информационни дейности“.

Още: Вестникът на руския елит вижда Радев като заместител на Орбан

Предложение

Новиков предложи да се елиминира рискът от изземване на книги от „чуждестранни агенти“ и „нежелани“ организации, публикувани преди да им бъде присвоен съответният статут. Ръководителят на Ексмо-АСТ предложи също Министерството на цифровото развитие да предостави държавна акредитация на експертния център към Руския книжен съюз, като му предостави статут на „обслужване на едно гише“ за правен анализ на книги. Центърът е създаден през 2024 г. Сред неговите членове са представители на Роскомнадзор, Руското историческо дружество, Руското военноисторическо дружество, Руската православна църква, Духовното управление на мюсюлманите на Русия и други. В момента становището на експертния център е с консултативен характер; окончателното решение за книгата, след като бъде получено, е на издателя.

Колко живот му остава? Руски режисьор критикува цензурата пред самия Путин (ВИДЕО)

Рисковете

Рисковете, пред които са изправени книгоиздателите и разпространителите, произтичат от настоящата правна несигурност, казва Юлия Синицина, партньор в практиката за интелектуална собственост и информационни технологии в адвокатската кантора Chevrets.Partners. Според нея законодателството за „чуждестранните агенти“ и „нежеланите“ организации регулира статута на отделните лица, а не директно разпространението на техните произведения. На практика обаче възникват несъответствия „между официалното разрешение и действителните ограничения“. Например, магазините, разпространяващи книги от „чуждестранни агенти“, нямат право на общинска подкрепа за наем и реклама, а също така нямат право на статут на социално предприемачество, обясни адвокатката.

Още: Враговете свършиха? Русия арестува собствените си пропагандисти (ВИДЕО)