Заложническа драма в Германия приключи без жертви

Мъж се барикадира в апартамент в квартал Хьохстен на германския град Дортмунд и взе за заложници трите си деца. Преди това той рани полицейски служител, съобщават ДПА и "Билд". Нападателят е 51-годишен сръбски гражданин, а мотивите му са неизвестни. Мъжът е вилнял в ресторант, използвайки палка, заплашвал е минувачи и е напръскал хора с лютив спрей, след което е избягал с автомобил.

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Когато полицаите пристигнали по сигнал на жена в жилищна сграда с търговски помещения в квартал Хьохстен, мъжът излязъл от сградата и открил огън по един от служителите, вероятно с малокалибрен пистолет. "Куршумът е попаднал в защитната жилетка на един от полицаите. По предварителни данни служителят е получил леки наранявания", съобщил говорител на полицията, пише БТА.

След стрелбата нападателят се върнал в сградата, където според информацията държи като заложници трите си деца.

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На мястото бяха изпратени голям брой полицейски служители. В района пристигнал и екип от преговарящи към специалните части, които след няколко часа на среднощни преговори успяха да убедят мъжа да се предаде и да освободи децата. Те са невредими.