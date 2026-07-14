„Спаси храна“: BILLA предлага свежи продукти с 40% отстъпка преди изтичане на срока на годност

BILLA дава втори шанс на качествената храна и възможност на клиентите да пазаруват по-изгодно с инициативата „Спаси храна“. Благодарение на нея клиентите могат да закупят свежи продукти с наближаващ срок на годност с 40% намаление. В обхвата на „Спаси храна" попадат плодове и зеленчуци, прясно месо, млечни продукти, яйца, колбаси и деликатеси.

„В България се изхвърлят над 600 млн. кг. храна годишно – тази загуба има висока цена, както за бюджета на потребителите, така и за икономиката на страната и за природата. В BILLA вярваме, че всяка качествена храна заслужава да изпълни своето предназначение. Със „Спаси храна“ даваме още един шанс на продуктите да стигнат до трапезата, като същевременно помагаме на нашите клиенти да пазаруват по-изгодно и по-отговорно“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

На годишна база в ЕС се генерират над 59 млн. тона хранителни отпадъци. През 2025 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС се обединиха около целта да намалят хранителните отпадъци в търговията на дребно и домакинствата с 30% на глава от населението до 2030 г. Инициативата „Спаси храна" на BILLA е още един начин потребителите да допринесат за тази промяна и в България.

Инициативата е част от цялостната стратегия на веригата за по-отговорно пазаруване. В обектите на BILLA клиентите в цялата страна могат да намерят биоразградими опаковки като алтернатива на пластмасата, електронни ценови етикети и рециклируеми торби за многократна употреба. Посредством партньорство с IFCO и чрез въведените преди 15 години еко пластмасови касетки за многократна употреба, днес компанията спестява над 900 тона CO₂ емисии годишно.