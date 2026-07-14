КЗК не хвърля "атомни бомби": Зам.-председател на комисията обяви, че са спипани 4 картела

Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Много коментатори по телевизиите, когато стане въпрос за проверки, много започна да им хареса да използват думата „атомна бомба“, която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Най-силното правомощие на КЗК е да налага глоби в размер от 10% от оборота на дадена фирма, а не да хвърля атомни бомби. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV. Още: "Това е революция": Отварят български фермерски пазари на паркингите на големите вериги заради "респекта" към КЗК

Глоби и картели

Снимка: БГНЕС

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Той изтъкна, че за няколко месеца КЗК е установила 4 картела. Първият установен картел е за болничните храни. Вторият картел е за IT оборудване. Третият картел е за предоставяне на машини за строителство под наем. Четвъртият картел е отново за доставка на храни в детски градини.

По думите му, ако КЗК хвърли атомна бомба конкретна търговска верига може да бъде закрита.

„В сътрудничество трябва така да се регулира пазарът, за да спрат злоупотребите, но и да се развиват нови производства“, посочи Чолаков.

Според него големият въпрос е как България да започне да развива родно производство. „Когато не се даде възможност на малкия и среден бизнес да работи на пазара, тогава се отварят големи нисши и вратата за външни още по-големи играчи, които изместват дори българските“, изтъкна зам.-председателят на КЗК.

Той отбеляза, че колкото повече недостига българското производство, толкова повече се внася и накрая родният производител губи интерес да произвежда. „Когато няма достатъчно производство, трябва да влизат продукти от чужбина с цени, които ние не можем да регулираме“, сподели Чолаков.

Според него трябва да има повече производство, за да има конкурентна среда у нас. „Никой не е длъжен да се грижи за българския пазар, а ние сами трябва да се грижим за него“, каза още Радомир Чолаков.

Въпреки това Радомир Чолаков увери, че КЗК не е бухалка.

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