Откриха захар от малини близо до центъра на Млечния път

Междузвездното пространство току-що стана малко по-сладко: според ново проучване в близост до центъра на Млечния път е открит вид захар, наречен еритрулоза. Откритието, направено в газовия облак G+0.693-0.027, е първият случай, в който тази захар е засечена извън Слънчевата система, и допринася за изследванията, насочени към идентифицирането на подобни благоприятни за живота съставки в нашата галактика, като например водата.

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Еритрулозата, която се състои от четири въглеродни атома, се среща и в малините. Нейното междузвездно присъствие беше потвърдено от 40-метровия радиотелескоп "Йебес" и 30-метровия радиотелескоп "ИРАМ" в Испания, съобщи изследователският екип в понеделник (13 юли) в списанието "Nature Astronomy". Сигналът за еритрулозата беше потвърден чрез сравнение с модели, измерени в лаборатория.

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Макар космическите изследователи често да се фокусират върху водата и въглерода при търсенето на съставките на живота, захарите също са от съществено значение. "Захарите са важни молекули в живите системи, като помагат за осигуряването на енергия, изграждането на важни биологични структури и съставляват части от генетичния материал", заявиха изследователите в изявление.

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"Успяхме да постигнем това откритие благодарение на комбинацията от изключително чувствителни наблюдения, широк честотен обхват и високоточни лабораторни спектроскопични данни“, заяви в имейл до "Live Science" съавторката на проучването Изаскун Хименес-Сера, научен сътрудник в Испанския национален съвет за научни изследвания. "Освен това нашият астрономически обект е един от най-богатите на химически съставки в галактиката, което увеличава вероятността за откриване", добави тя. "Откриването на еритрулоза", продължи тя, "е особено важно за областта на произхода на живота", тъй като тази захар променя конфигурацията на треозата — още една захар, за която се смята, че е предшественик на първите нуклеинови киселини, които са еволюирали в РНК и ДНК.

Захар, Космос и всичко хубаво

Захар вече е била откривана в метеорити и проби от астероиди, по-специално рибоза (градивен елемент на РНК) и глюкоза (продукт на фотосинтезата на Земята). Наскоро, например, в пробите от астероида Бенну, върнати от мисията OSIRIS-REx, бяха открити както рибоза, така и глюкоза, което подсказва, че тези жизненоважни за биологията съставки се срещат и на други места в Слънчевата система.

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Досега учените не можеха да разберат как е възможно да се образува еритрулоза в условия, симулиращи ранната Земя. Причината е, че лабораторните експерименти "дават недостатъчни концентрации" на еритрулоза на повърхността на пребиотичната (преджизнената) Земя, обясниха изследователите.

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Новото откритие на еритрулоза в междузвезден облак от газ и прах, напротив, подсказва, че еритрулозата е могла да се намира в междузвездната среда, за да бъде инкорпорирана в скалисти планети като Земята на по-ранен етап, когато те тепърва се формират и развиват, пише "Live Science". По този начин рибозата, глюкозата и еритрулозата са могли да бъдат част от "запасите от захари" на Земята, преди тя да се формира напълно, заявиха изследователите.

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"Откритията сочат, че еритрулозата може да се образува от по-прости молекули върху прахови зърна в Космоса и след това да стане част от по-сложни химични системи", заяви екипът в изявлението си. Това "сладко" откритие добавя още доказателства в подкрепа на теорията, че много, ако не и всички, от основните съставки на живота са в изобилие в Космоса.

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"Една от най-вълнуващите следващи стъпки е да търсим още по-сложни захари, както и молекули, които са преки предшественици на РНК, и други биологично важни съединения", заяви Хименес-Сера пред "Live Science". "Искаме да разберем докъде може да стигне пребиотичната химия още преди да се образуват планетите и какъв химичен състав наследяват младите планетарни системи от междузвездното пространство."