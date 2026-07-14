"Не сме убийци": Превозвачите отхвърлиха вината за тежките катастрофи, плашат с протести

Шофьорите на камиони не са убийци. Те не излизат с ясното съзнание да убиват. Това са професионалисти, които са на пътя и честно си изкарват хляба. Това каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на Нова телевизия. От транспортния бранш категорично отхвърлят твърденията, че превозвачите са основният фактор за тежките катастрофи и настояват за по-голяма отговорност от страна на държавата за състоянието на пътищата.

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"Тихият убиец на пътя е самият път", категоричен бе Димитров. Той постави въпроса защо винаги при лек дъжд на магистрала "Хемус" – на определени места, се случват тежки инциденти с товарни автомобили. И обясни, че според него проблемът започва още при възлагането на пътищата, като се използват варовикови скали, които правят горния слой на асфалта изключително податлив на хлъзгане при дъжд.

Според изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи реакцията на бранша не е породена от масираните проверки на пътя от страна на полицията, а от факта, че от години превозвачите преглъщат обвинения. "Ние сме за засиления контрол", обясни Димитров, но добави, че Автомобилна администрация страда от липса на кадри и рядко извършва проверки в събота и неделя.

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Димитров се възмути от действията на институциите и ги определи като административен рекет. По думите му забраните към бранша се публикуват броени минути преди да влязат в сила. И даде пример със заповед, публикувана в петък в 16:58 часа, която влиза в сила от 17:00 часа.

От бранша предупредиха и за възможни протести.