Започна покер играта в Източното Средиземноморие: Ето картите на Атина и Анкара

Започна покер играта в Източното Средиземноморие. Атина играе първа ръка с предложение за форум, Анкара контраатакува с кипърските турци, пише в свой анализ гръцкото издание Kathimerini и пояснява, че става въпрос за предложението на Гърция за форум на крайбрежните държави в Източното Средиземноморие, където американският интерес към енергийните ресурси се засилва, но инициативата вече предизвика възражения от Турция относно участието на Кипър.

Премиерът Кириакос Мицотакис предложи идеята миналия четвъртък по време на парламентарен дебат, предлагайки форум от пет държави, съставен от Гърция, Турция, Египет, Либия и Република Кипър, за обсъждане на определянето на границите на морските зони, миграцията, гражданската защита, свързаността и опазването на околната среда.

Предложението идва в момент, когато Гърция се опитва да се позиционира проактивно на фона на опасенията относно потенциални преговори, водени с посредничеството на САЩ.

Близките отношения между президента на САЩ Доналд Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, демонстрирани от споразумение, позволяващо на Анкара да формализира влиянието си в Газа, създадоха безпокойство в Атина.

Турция веднага обяви, че е автор на идеята за форума и поиска участието на кипърските турци, като по този начин на практика обуслови участието с включването на отцепилия се от турската окупация север на Кипър.

Министърът на външните работи Джордж Герапетритис ще се свърже с колегите си през следващите дни, въпреки че официални лица признават, че Турция вероятно ще отхвърли предложението само поради участието на Кипър.

Американските енергийни компании активно проучват региона. Chevron обяви операции в гръцки води, Exxon Mobil проучва райони под либийска юрисдикция, а американски фирми работят в Кипър, Египет и Израел, отчита още изданието. ОЩЕ: Завещания, работа и нов бизнес: Гърция и Турция с нови мерки в полза на хората и икономиката

Тревогите пред гръцката дипломация

Гръцката дипломация отдавна се тревожи за потенциалното посредничество на САЩ в гръцко-турските спорове, опасявайки се, че Атина може да се изправи пред споразумения за свършен факт, отразяващи позициите на Анкара. Правителството смята, че тази проактивна позиция осигурява стратегическо предимство, въпреки че официални лица признават ограниченията при настоящите условия.

Опитни дипломати се опасяват, че Ердоган може да окаже натиск върху Тръмп да приеме решение за Кипър с две държави след 51 години разделение. Друго безпокойство е свързано с правната основа за дискусиите, тъй като нито Турция, нито САЩ са подписали Конвенцията на ООН по морско право.

Новият посланик на САЩ в Гърция, Кимбърли Гилфойл – част от вътрешния кръг на Тръмп с директна комуникация с ключови президентски съветници, включително старши съветника за Африка Масад Булос, посланика в Анкара Том Барак и пратеника за Близкия изток Стив Уиткоф – пристига скоро в Атина.

Нерешените въпроси изплуват отново

Дискусията отново повдига нерешени въпроси, включително електропреносната връзка между Гърция и Кипър. Някои правителствени служители са оптимисти, че ако проблемите между Атина и Никозия бъдат решени, изследователските кораби биха могли да започнат работа на юг и изток от Касос и Карпатос без турски възражения, въпреки че неотдавнашното отменяне на срещата между Мицотакис и Ердоган увеличава несигурността относно двустранните отношения. ОЩЕ: "Дипломация на инерцията" или "революционни представления": Мицотакис обясни подхода на Атина с Турция