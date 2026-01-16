Заради "Меркосур": Крайнодесните опитват да свалят Урсула фон дер Лайен с четвърти вот на недоверие

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изправена пред четвърти вот на недоверие за последните 6 месеца. Очаква се в понеделник, 19 януари, Европейския парламент да обсъзи и във вторник, 20 януари, да гласува искането, внесено от евроскептичната група "Патриоти за Европа" и подкрепено от евродепутати от групите на консерваторите и на "Европа на суверенните нации". Трите групи са вносители и на предишните три опита за свалянето на Фон дер Лайен и нейната комисия при разменена инициатива, които завършиха без успех.

Поводът за четвъртия вот на недоверие е търговското споразумение с Меркосур, което Европейската комисия ще подпише от името на ЕС в събота в парагвайската столица Асунсион. Според патриотите, в чиято група членуват унгарската "Фидес" на Виктор Орбан и "Националния сбор" на Марин льо Пен и Жордан Бардела, Европейската комисия е преговаряла непрозрачно и зад закрити врати по споразумението, което ощетява европейските фермери.

Говорител на патриотите заяви в петък, че споразумението с Меркосур "убива нашите фермери" и прави ЕС зависим за прехраната си, "както Зелената сделка го направи енергийно зависим". Според крайнодясната парламентарна група търговската сделка с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай "прави ЕС слаб и зависим".

Шансовете

За разлика от предишните три опита при този Фон дер Лайен няма да присъства в Европарламента, като вместо нея в дебата ще участва търговският еврокомисар Марош Шефчович, съобщи комисията, казвайки, че той е най-добре поставен да коментира съдържанието на търговското споразумение, което се оспорва. Докато депутатите гласуват, шефът на Еврокомисията смята да произнесе реч на Световния икономически форум в Давос, предава "Дневник".

Докато за внасяне на искане за вот на недоверие на комисията са нужни само 72 депутатски подписа в 705-членния Европейски парламент, то за свалянето на Фон дер Лайен, а заедно с нея и на цялата Европейска комисия е нужна подкрепа от 2/3 от евродепутатите. Очаква се този път, за разлика от предишните три вота на недоверие, подкрепа да дойде и от парламентарната група на Зелените, които също не харесват сделката с Меркосур. Според тях тя ще ускори обезлесяването, поради което са внесли друга инициатива, за да я забавят, като я атакуват пред Съда на ЕС.

