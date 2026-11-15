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"Това го слушам от 50 години": Ген. Миланов за интелигентните системи за безопасност на пътя

15 ноември 2026, 18:30 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Това го слушам от 50 години": Ген. Миланов за интелигентните системи за безопасност на пътя

"Това го слушам от 50 години". Това каза депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов в предаването "На фокус" по Нова телевизия във връзка с интелигентните системи за пътна безопасност. Той не изключва и да има корупция по отношение на информационните табла, но със сигурност по думите му има липса на воля.

Той даде пример с Хърватия, като каза, че там на такива табла може да се види каква е температурата на въздуха, каква е температурата на пътното платно. "Тези системи не са през 10 км, те са на по-голямо разстояние, но те дават информация", каза той.

Според него у нас изграждането на тези системи е свързани с тол системата, но не така пряко.

"Един път ние таблата ще ги изградим, това ще иска време и средства, но има още много редица проблеми, които сме ги загърбили. Кой следи какво е състоянието на коефициента на сцепление на настилките? Никой. Нима не можем да изградим една такава система и на базата на състоянието на пътото покритие да предприемаме ограничения, препоръчителна скорост. Нищо ново не казвам", каза ген. Миланов. 

Верижната катастрофа на "Тракия"

Той обаче все още е на мнение, че не таблата, а отговорността за верижната катастрофа на "Тракия" е в начина, по който шофират хората.

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"Това ПТП е много рядко срещано у нас. Жалко за пострадалите и починалите, но нека да говорим нещата, както аз ги виждам. Основният проблем е поведението на водачите", смята още ген. ген. Миланов.

Увеличение на заплатите в силовите структури

Ген. Миланов отчете, че засега с този бюджет не се предвижда по Закона на МВР увеличение, а увеличение като държавни служители с 5%.

"Нека да не забравяме, че те имаха много голямо увеличение. Голяма част са се развили и са израснали покрай мен сега. Добре, като увеличихме заплатите с 50, 40, 70% - повиши ли се производителността? Според мен недостатъчно", каза още ген. Миланов. 

Той обаче заяви, че сега при катастрофата на "Тракия" полицията са поели най-голямата тежест и са се справили. ОЩЕ: "Това е армагедон, време е за поемане на отговорност!": Остър призив към Йотова да свика КСНС заради войната по пътищата

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Румен Миланов катастрофи верижна катастрофа Тракия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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