Внезапна смърт: Почина полицаят, разследващ убийството на Илиян Филипов

Полицаят, водил разследването за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, внезапно е починал, съобщи Mediapool, позовавайки се на адвокат Красимир Елдъров, който защитава втория заподозрян по това дело – Атанас Дечев. Той бе обвинен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров. Припомняме, че убийството на Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски", където живее негова приятелка.

Тя го е повикала, тъй като забелязала маскиран мъж във входа. Именно тя е подала и сигнал на спешния телефон 112 за убийството. ОЩЕ: "Убийството на Филипов е било перфектно планирано": Славчо Мегеров остава в ареста

Задържаните по случая

Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров, като са го проследили през камерите в целия град и са видели как сменя два автомобила и пътува с личното си "Ауди" към столицата, където беше задържан. На 11 ноември полицията е задържала нов заподозрян във връзка с убийството на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Става въпрос за 42-годишния Атанас Дечев, когото полицията счита за помагач.

Според разследването той осигурил логистична подкрепа на извършителя. ОЩЕ: Полицията задържа нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов?