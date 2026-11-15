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Бой в метрото с полицията: Gen Z марш в Берлин (ВИДЕО)

15 ноември 2026, 15:54 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бой в метрото с полицията: Gen Z марш в Берлин (ВИДЕО)

Стотици предимно млади демонстранти преминаха през германската столица Берлин в събота вечерта в протест, организиран от инициативата "Gen Z regelt", настоявайки за по-голяма социална справедливост и противопоставяйки се на задължителна военна служба, предаде ДПА.

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Протестиращите изразиха загриженост относно съкращенията на държавните разходи, призовавайки за увеличаване на финансирането за училища и университети, опазване на климата и мерки за справяне с нарастващите разходи за живот. Полицията ескортираше шествието, по време на което бяха изстреляни фойерверки и се стигна до сблъсъци. Двама души бяха арестувани за предполагаемо хвърляне на пиротехнически изделия.

Официалното отразяване обаче "заобиколи" показателен момент от протеста - берлински полицаи и демонстранти "Gen Z" се сбиха в метрото, след като там имаше и активисти, които излязоха в подкрепа на Палестина. Служители от звеното за борба с безредиците влязоха в сблъсък и задържаха група във вагон на метрото. Освен бой, имаше и викове плюс ругатни: "Майната ти, Израел, свободна Палестина" и "Ganz Berlin hasst die Polizei" ("Цял Берлин мрази полицията"), както и лозунги срещу военната повинност - Още: Масови протести и стотици арестувани във Франция

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Германия военна служба Берлин gen z Джен Зи ученически протести
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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