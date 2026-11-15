Бой в метрото с полицията: Gen Z марш в Берлин (ВИДЕО)

Стотици предимно млади демонстранти преминаха през германската столица Берлин в събота вечерта в протест, организиран от инициативата "Gen Z regelt", настоявайки за по-голяма социална справедливост и противопоставяйки се на задължителна военна служба, предаде ДПА.
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Протестиращите изразиха загриженост относно съкращенията на държавните разходи, призовавайки за увеличаване на финансирането за училища и университети, опазване на климата и мерки за справяне с нарастващите разходи за живот. Полицията ескортираше шествието, по време на което бяха изстреляни фойерверки и се стигна до сблъсъци. Двама души бяха арестувани за предполагаемо хвърляне на пиротехнически изделия.
Официалното отразяване обаче "заобиколи" показателен момент от протеста - берлински полицаи и демонстранти "Gen Z" се сбиха в метрото, след като там имаше и активисти, които излязоха в подкрепа на Палестина. Служители от звеното за борба с безредиците влязоха в сблъсък и задържаха група във вагон на метрото. Освен бой, имаше и викове плюс ругатни: "Майната ти, Израел, свободна Палестина" и "Ganz Berlin hasst die Polizei" ("Цял Берлин мрази полицията"), както и лозунги срещу военната повинност - Още: Масови протести и стотици арестувани във Франция
WATCH: Berlin police clashed with demonstrators at a “Gen Z regelt” march joined by pro-Palestine activists. Riot officers pushed and restrained a group inside a U-Bahn train car. Chants included “Fuck you Israel, free Palestine” and “Ganz Berlin hasst die Polizei” (“All of Berlin hates the police”), along with anti-conscription slogans.— Clash Report (@clashreport) November 15, 2026