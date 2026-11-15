Най-важните новини за деня: 15 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 ноември 2026 г.

КРАЙ ДУНАВ ВЕЧЕ Е ОПАСНО: РУСИЯ Е АТАКУВАЛА НЕ ЕДИН, А ТРИ КОРАБА КРАЙ РУМЪНИЯ(ВИДЕО)

Не един, а три търговски кораба са били атакувани от дронове в събота вечер в Черно море, близо до Сулинския канал, един от ръкавите на Дунав, съобщи в неделя румънският премиер Лука Никулеску, цитиран от френският вестник Le Monde. Няма жертви и екипажите са успели да овладеят пожарите, възникнали на борда.

Междувременно румънските власти са обявили част от акваторията край Сулинския канал за опасна за корабоплаване, предава maritime.bg, като тази зона обхваща района, в който кораби, пътуващи по Дунав, обикновено застават на котва в очакване да влязат в канала.

"МОСАД" Е ПРЕДУПРЕДИЛ ЦРУ: ИРАН ГОТВИ ЗАГОВОР СРЕЩУ ТРЪМП

Израелското разузнаване е предупредило ЦРУ и американския президент Доналд Тръмп за ирански заговор за нападение срещу него и висши американски представители с помощта на дронове, предаде израелската медия Israel Hayom. От медията свързват тази информация с промяната в подхода на Тръмп към преговорите с Техернан напоследък. Според въпросните служители, Израел е потвърдил достоверността на разузнавателните данни по искане на американската страна, след като разузнавателните служби на САЩ са се обърнали към „Мосад“ за проверка на информацията.

НА МИЦКОСКИ ЛЪЖИТЕ СА КЪСИ: КАК МАКЕДОНСКИЯТ ПРЕМИЕР ИЗОПАЧАВА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА В СТРАСБУРГ?

"Държава, която избягва изпълнението на множество присъди на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, има най-малко основание да коментира човешките права в Северна Македония. Нещо повече, не съществува никакво съдебно решение срещу държавата, което да посочва, че ние, като правителство, нарушаваме или по какъвто и да е начин увреждаме човешките права на нашите граждани". Това заяви в събота, 14 ноември 2026 г. македонският премиер Християн Мицкоски. Поводът за думите му е заявката на българския премиер Румен Радве, че възнамерява да разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа относно отношението към българите в Северна Македония, предаде македонската медия "Фокус".

КИРИЛ ВЪЛЧЕВ ОТНОВО Е ШЕФ НА БТА - ЩЕ ЧАКА ЦИК ДА МУ ВРЪЧАТ ДОКУМЕНТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев се е завърнал на работа като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), разбра Actualno.com. По време на предизборната кампания и в качеството си на кандидат той бе в неплатена отпуска от БТА, която обаче е приключила на 8 ноември. Въпреки изборната победа обаче, Вълчев на този етап не планира да подава оставка, а напротив - ще изчака встъпването си в длъжност, потвърдиха от БТА пред Actualno.com.

СКАНДАЛ: ДАНС ПРИТИСКА ИВА МИХАЙЛОВА ДА ДАВА ИНТЕРВЮ САМО ПРЕД КАРБОВСКИ С ДОВОДА "ИМАМЕ ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД НЕГО"?

Българката от Северна Македония Ива Михайлова, срещу която в съседната държава се води дело и която след множество перипетии успя да се прибере у нас за лечение, твърди, че е била подложена на натиск от ДАНС. По думите й службата настоявала да даде интервю единствено на Мартин Карбовски и да се откаже от участия в други медии. В противен случай държавата щяла да прекрати помощта за рехабилитацията й.

УКРАЙНА ТЪРПИ СЪОЮЗНИЧЕСКИ УДАРИ ВЪВ ВОЙНАТА. МАКРОН СЧИТА РЪМП, ЛЬО ПЕН И САЛВИНИ ЗА ПРЕДАТЕЛИ(ОБЗОР - ВИДЕО)

Програмата за закупуване на оръжия от САЩ за Украйна PURL в момента е недофинансирана с около 2 милиарда долара. Това твърди украинският депутат Егор Черниев, заместник-председател на комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване във Върховната Рада (украинския парламент).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: "ТОПЛОФИКАЦИЯ" ПОСТЕПЕННО ФАЛИРА, НО В ЕДИН МОМЕНТ ЩЕ ГО УСЕТИМ ВНЕЗАПНО

Задълженията на „Топлофикация София“ надхвърлят 1,3 млрд. евро, а дружеството постепенно върви към фалит, който в един момент ще се усети внезапно. Това заяви Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ, пред bTV. По думите му фитилът на тази „бомба със закъснител“ отдавна е запален, а решението трябва да бъде търсено съвместно от държавата и Столичната община.

НОВА ТРАГЕДИЯ: ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПРИ КАТАСТРОФА СРЕД НЕПРОГЛЕДНА МЪГЛА, КОЛА Е РАЗЦЕПЕНА НА ДВЕ

Двама души са загинали, а един е бил ранен, при пътнотранспортно произшествие на пътя Добрич - Балчик, в участъка между селата Попгригорово и Безводица, показаха данни от интерактивната карта на МВР.