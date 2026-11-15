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Атанас Рибарски разкри каква е атмосферата в съблекалнята на България преди двубоя с Естония

15 ноември 2026, 18:57 часа 1012 прочитания 0 коментара
Снимка: Ivan S. Ivanov / LAP.bg
Атанас Рибарски разкри каква е атмосферата в съблекалнята на България преди двубоя с Естония

Селекционерът на българския национален отбор Атанас Рибарски сподели очакванията си за предстоящия двубой с Естония на 16 ноември в Талин. Българите ще пробват да се реваншират за загубата си срещу Исландия с 0:5. Наставникът на "лъвовете" се подготвя за тежък двубой срещу достоен противник.

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„Очакваме един опонент, който се защитава много добре и в последните седем мача е допуснал един-единствен гол, също така умее да насища наказателното поле при статични ситуации, както и да създава голови ситуации при такива обстоятелства“, започна Рибарски.

„Да, нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което искаме. В последните години имаме поредица лоши резултати. Единственото, които може да се направи, е да се работи системно и последователно и да се постигнат някакви, дори и минимални успехи. И да се интегрират играчи, които могат да донесат полза“, каза още Рибарски.

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Атанас Рибарски

„Най-важното е те да забравят този резултат от мача с Исландия. Преживяхме го тежко, момчетата също, защото видях доста разстроени хора. Минавали са през такива моменти и преди. Въпросът не е само към тях, а и към нас - нужна е взаимопомощ. Ние ги подкрепяме напълно“, разказа за атмосферата в съблекалнята треньорът.

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„Нашата идея беше във всеки мач да променяме нещо малко, а в мача с Исландия в Пловдив се наложи да променим доста повече неща. След мача с Исландия като гости в Рейкявик искахме да запазим тази линия, за да я пренесем и в реванша. Там противника пропусна дузпа и това искахме да променим. Сега трябва да видим с какви профили на играчите разполагаме, за да имаме резултат. Утрешните ни съперници се защитават много добре, и срещу Исландия също го видяхме. Надявам се да изберем най-правилния подход в защита, за да минимализираме ситуациите и след това да търсим възможности в атака“.

„Не е изненада мястото, на което е Естония. Винаги един отбор, който умее да се защитава добре, в турнирни сблъсъци и в такъв тип мачове, постига резултати. Това е и нещото, което и ние трябва да направим – да не допускаме голове, както направи Естония, за да постигаме някакви резултати“, завърши специалистът.

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Национален отбор по футбол Атанас Рибарски
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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