Крачка назад: Кампанията на Саудитска Арабия срещу хутите претърпя неуспех

Иран и неговите съюзници засилиха натиска върху САЩ и съюзените с тях държави от Персийския залив на два фронта в неделя. Подкрепяните от Саудитска Арабия сили се оттеглиха в битката си срещу съюзените с Иран хути в Йемен, а самият Иран изстреля дронове по американски бази в Бахрейн, предаде "Ройтерс". Изтеглянето на правителствените войски от района на Баб ал-Мандаб ще позволи на хусите да затвърдят контрола си над този стратегически проток, който свързва Азия с Европа чрез Суецкия канал.

Те вече бяха засилили влиянието си там, като превзеха цялото западно крайбрежие след светкавична офанзива през септември, допълва Le Monde.

Йеменските сили се оттеглиха

В Йемен кампанията на Саудитска Арабия срещу хусите претърпя сериозен неуспех, тъй като съюзниците ѝ, сражаващи се от името на международно признатото йеменско правителство, се оттеглиха от пролива Баб ел-Мандеб, за да защитят временната си столица Аден на южното крайбрежие.

Йеменските правителствени сили ще преразположат войските си около временната столица Аден, която е заплашена от хусите, като изтеглят войници от близостта до стратегическия проток Баб Ал-Мандаб, който вече е контролиран от проиранското движение, обявиха те в неделя, 15 ноември, пише още френският вестник Le Monde.

Йеменското правителство многократно се е опитвало да си възвърне контрола над западното крайбрежие, но без успех. Сега южното крайбрежие на страната и временната ѝ столица са застрашени от настъплението на хусите, според източници от хусите и правителството. ОЩЕ: Хутите са предали условията си на Саудитска Арабия да спрат войната в Йемен