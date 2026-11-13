Урсула фон дер Лайен: Най-добрият начин да накараме Русия да седне на масата е да продължим подкрепата си за Украйна (ВИДЕО)

„Пътят към мира няма да бъде лесен, но ние ще останем обединени, както бяхме през последните пет години в подкрепата си за Украйна, като имаме ясно предвид крайната цел“. Това заяви пред журналисти председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Ursula von der Leyen on Ukraine: The path to peace will not be easy, but we will remain united as we've been over the last five years in our support for Ukraine and with the end goal clear in our minds. https://t.co/V2iOW8CwEo— Clash Report (@clashreport) November 13, 2026
„От първия ден на руската война на агресия сме до Украйна финансово, военно и с хуманитарна подкрепа, и ще бъдем там и в бъдеще“, категорична бе тя.
Ursula von der Leyen on Ukraine: Since day one of Russia's war of aggression, we have been by Ukraine's side financially, militarily, and with humanitarian support, and we will be there the day after. https://t.co/PqbtsOojjp— Clash Report (@clashreport) November 13, 2026
„Най-добрият начин да накараме Русия да седне на масата е да продължим подкрепата си за Украйна и да поддържаме максимален натиск върху Москва“, заяви още фон дер Лайен.
Ursula von der Leyen on Ukraine: The best way to get Russia to the table is to keep up our support for Ukraine and to keep maximum pressure on Russia. https://t.co/h09fAwG3Ii— Clash Report (@clashreport) November 13, 2026