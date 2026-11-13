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Урсула фон дер Лайен: Най-добрият начин да накараме Русия да седне на масата е да продължим подкрепата си за Украйна (ВИДЕО)

13 ноември 2026, 21:16 часа 1129 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Урсула фон дер Лайен: Най-добрият начин да накараме Русия да седне на масата е да продължим подкрепата си за Украйна (ВИДЕО)

„Пътят към мира няма да бъде лесен, но ние ще останем обединени, както бяхме през последните пет години в подкрепата си за Украйна, като имаме ясно предвид крайната цел“. Това заяви пред журналисти председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„От първия ден на руската война на агресия сме до Украйна финансово, военно и с хуманитарна подкрепа, и ще бъдем там и в бъдеще“, категорична бе тя.

„Най-добрият начин да накараме Русия да седне на масата е да продължим подкрепата си за Украйна и да поддържаме максимален натиск върху Москва“, заяви още фон дер Лайен.

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Европейски съюз Русия Урсула фон дер Лайен война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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