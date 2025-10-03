Заради силния вятър: Бор падна и затисна човек

Хърватската скоростна магистрала Солин-Клис е отворена само за леки автомобили от тази сутрин поради силни пориви на вятъра, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на полицията в Сплит.

Бурята, която духа в по-широкия район на Сплит от два дни, е изкоренила бор на Брач ​​вчера следобед, който е паднал върху минувач и го е ранил.

На пострадалия е оказана помощ.

Вчера местните пожарникари все още се бореха с множество клони, дървета, чадъри, дори части от покрива, които се счупиха поради силния вятър, а след това паднаха върху паркирани превозни средства, повреждайки ги. ОЩЕ: Сняг падна и в Хърватия (СНИМКА)