Заради силния вятър: Бор падна и затисна човек

03 октомври 2025, 16:39 часа 257 прочитания 0 коментара
Хърватската скоростна магистрала Солин-Клис е отворена само за леки автомобили от тази сутрин поради силни пориви на вятъра, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на полицията в Сплит.

Бурята, която духа в по-широкия район на Сплит от два дни, е изкоренила бор на Брач ​​вчера следобед, който е паднал върху минувач и го е ранил.

На пострадалия е оказана помощ.

Вчера местните пожарникари все още се бореха с множество клони, дървета, чадъри, дори части от покрива, които се счупиха поради силния вятър, а след това паднаха върху паркирани превозни средства, повреждайки ги. ОЩЕ: Сняг падна и в Хърватия (СНИМКА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия вятър бор информация 2025
