Заради спрения интернет: В Москва вече не работят обществените тоалетни (ВИДЕО)

Блокирането на интернета в Русия, наред с редица други проблеми, доведе и до такова неочаквано затруднение - обществените тоалетни в центъра на руската столица са спрели да работят. За това сигнализират столичани, а видеа с оплаквания се въртят в социалните мрежи.

Плащанията в обществените тоалетни не могат да се обработват, което е потвърдил и доставчикът на услугата, компанията "Подъем".

От фирмата са помолили властите да добавят тоалетните към т.нар. "бял ​​списък", важащ за организации и услуги, за които не се спира интернетът. За момента е известно, че блокирането не засяга всички тоалетни, а само няколко модела, разположени в центъра на Москва.

Припомняме, че от 3 март Москва и Санкт Петербург имат сериозни проблеми с комуникациите и мобилния интернет. Жителите нямат възможност да се разплащат онлайн и да използват приложения

В Москве перестали работать общественные туалеты*



Об этом в соцсетях рассказала одна из жительниц российской столицы. По словам девушки, из-за блокировок интернета в уличных уборных* не проходит оплата.



В обслуживающей организации ОРК изданию «Подъём» подтвердили, что оплата… pic.twitter.com/E7t98wY5nY — Вот Так (@vottak_tv) March 23, 2026