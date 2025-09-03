Заради технически проблеми: Три руски бомбардировача не успели да изпълнят мисии срещу Украйна за нощ?

Вчера, в нощта срещу 3 септември, по време на изпълнение на бойна задача по унищожаване на обекти на територията на Украйна, при редица самолети на стратегическата авиация на Русия възникнали технически проблеми. За това съобщава Телеграм канала Досье Шпиона, който е известен с източниците си в руската армия.

Според информацията, стратегическият бомбардировач „Ту-160“ (кодово име „Иван Ярыгин“, бордови номер – „04“) не е изстрелял ракетите си поради повреда в механизма на пусковата установка. Стратегическият бомбардировач „Ту-160“ (кодово име „Алексей Плохов“, бордови номер – „16“) пък е бил ударен от мълния, поради което е бил принуден да прекъсне изпълнението на бойната задача и да се върне на летището. Повредено е остъкляването на пилотската кабина. Също така, един от самолетите, предназначен за изпълнение на бойна задача, не е успял да излети от базата в Енгелс. Причината засега остава неизвестна.

