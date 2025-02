Заради Тръмп: Гренландия ще забрани чуждестранните политически дарения

С нов законопроект Гренландия иска да забрани чуждестранните дарения за политически партии. Причината за това са опасения от външно влияние, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява, че иска да придобие автономната датска територия. Той има за цел да „защитава политическата цялост на Гренландия“, се казва в текста на законопроекта. Тъй като правителството има мнозинство в парламента, законопроектът вероятно ще бъде приет след представянето му на 4 февруари и ще влезе в сила незабавно, предаде АФП.

Инициативата „трябва да се разглежда в светлината на геополитическите интереси в Гренландия и настоящата ситуация, в която представители на съюзническа суперсила изразиха интереса си да завладеят и контролират Гренландия“, пише в законопроекта. Още: Близо половината датчани виждат САЩ като заплаха заради посегателствата на Тръмп срещу Гренландия

В него се предвижда, че „партиите, включително местните и младежките секции, нямат право да получават вноски от чуждестранни или анонимни дарители“, определени като такива, „които пребивават или имат местожителство извън Гренландия“. Откакто Тръмп лансира идеята САЩ да придобият арктическия остров, неговите лидери повтарят, че той не се продава, а е „отворен“ за бизнес.

Гренландия трябва да проведе избори до 6 април и бяха изразени опасения за възможна чуждестранна намеса. „Ще има различни хора, различни групи, които ще се опитат да повлияят на всички избори в Гренландия, не само в Гренландия, но и по целия свят“, заяви неотдавна Аая Кемниц, член на датския парламент, представляващ Гренландия. Още: Жителите на Гренландия не искат островът да става част от САЩ

Датските лидери настояват, че Гренландия принадлежи на гренландците. Миналата седмица датският министър-председател Мете Фредериксен посети Париж и Берлин, за да потърси подкрепа от традиционните сили в ЕС срещу заплахите на Тръмп. В понеделник тя потвърди становището си, че островът не е за продажба. Тя направи това изявление след като Марко Рубио каза, че идеите на Тръмп за Гренладния "не са шега". Още: НАТО ще предложи на Тръмп разширяване на Алианса в Арктика, за да предотврати навлизането му в Гренландия?

