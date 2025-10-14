Зърнопроизводителите искат оставката на земеделския министър: Ето какви са причините

„Най-демократичното нещо, което можеш да направиш, е да кажеш какво искаш. Ние не казахме на земеделския министър г-н Георги Тахов сега да си подаде оставката, а Министерство на земеделието имаше три месеца за законодателни промени. Трябва да погледне това, което сме дали като законодателни промени и от какво има нужда земеделието, както и да каже дали е съгласен с това. Ако не е съгласен с нашите предложения, тогава да подаде оставка“. Това заяви пред БНТ Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводители.

Още: Зърнопроизводителите стягат протест, искат оставката на земеделския министър

Какви са причините за исканата оставка?

Жекова обясни, че това, което искат зърнопроизводителите е Закон за браншовите организации и да има регламент кой може да влезе в Министерство на земеделието. Тя е надява Министерство на земеделието да не се спекулира това, което иска сектор „Земеделие“. „В момента има едно голямо нищо. Това, което бяхме договорили е да има план, в който Министерство на земеделието да получава финансов ресурс за възстановяване на нови напоителни терени, но Министерство на финансите трябва да пренасочи ресурс, тъй като това в министерство на земеделието го няма“, коментира Радостина Жекова.

Още: И овцевъдите поискаха оставката на земеделския министър

Тя добави, че сектор „Земеделие“ носи своята вина заради това, че е икономически неграмотно. Това, което искат зърнопроизводителите е статистика колко процента от стопанствата в Добрич са унищожени. Страшното е, че малките не могат да устоят на натиска, който се получава, тъй като разходите за производство за завишени, а приходите са занижени. Това, което притеснява още зърнопроизводителите, е монополизирането на сектора. „Това, което ни притеснява е, че липсват политики за малките производители“, посочи Радостина Жекова.

Тя подчерта, че зърнопроизводителите отиват подготвени на среща със земеделския министър. По думите ѝ би било жалко, че ако този път Министерство на земеделието не е подготвено за исканията на бранша. "Когато си един работещ стопанин, ти нямаш интерес от хора, които лъжат. Държавата в лицето на Министерство на земеделието има властта да разчисти проблемите на зърнопроизводителите", каза още Жекова.

Още: След атаката от премиера: Земеделското министерство свали текстовете за домашната ракия и вино, но само за преразглеждане