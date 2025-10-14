Войната в Украйна:

Зърнопроизводителите искат оставката на земеделския министър: Ето какви са причините

14 октомври 2025, 08:03 часа 404 прочитания 0 коментара
„Най-демократичното нещо, което можеш да направиш, е да кажеш какво искаш. Ние не казахме на земеделския министър г-н Георги Тахов сега да си подаде оставката, а Министерство на земеделието имаше три месеца за законодателни промени. Трябва да погледне това, което сме дали като законодателни промени и от какво има нужда земеделието, както и да каже дали е съгласен с това. Ако не е съгласен с нашите предложения, тогава да подаде оставка“. Това заяви пред БНТ Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводители.

Какви са причините за исканата оставка?

Жекова  обясни, че това, което искат зърнопроизводителите е Закон за браншовите организации и да има регламент кой може да влезе в Министерство на земеделието. Тя е надява Министерство на земеделието да не се спекулира това, което иска сектор „Земеделие“. „В момента има едно голямо нищо. Това, което бяхме договорили е да има план, в който Министерство на земеделието да получава финансов ресурс за възстановяване на нови напоителни терени, но Министерство на финансите трябва да пренасочи ресурс, тъй като това в министерство на земеделието го няма“, коментира Радостина Жекова.

Тя добави, че сектор „Земеделие“ носи своята вина заради това, че е икономически неграмотно. Това, което искат зърнопроизводителите е статистика колко процента от стопанствата в Добрич са унищожени. Страшното е, че малките не могат да устоят на натиска, който се получава, тъй като разходите за производство за завишени, а приходите са занижени. Това, което притеснява още зърнопроизводителите, е монополизирането на сектора. „Това, което ни притеснява е, че липсват политики за малките производители“, посочи Радостина Жекова.

Тя подчерта, че зърнопроизводителите отиват подготвени на среща със земеделския министър. По думите ѝ би било жалко, че ако този път Министерство на земеделието не е подготвено за исканията на бранша.  "Когато си един работещ стопанин, ти нямаш интерес от хора, които лъжат. Държавата в лицето на Министерство на земеделието има властта да разчисти проблемите на зърнопроизводителите", каза още Жекова. 

Антон Иванов
