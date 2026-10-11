Зеленски е готов за избори: Какви са условията?

Украйна ще проведе избори, ако Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в отговор на изявлението на американския му колега Доналд Тръмп: "Кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни и ние ще организираме избори“, цитира Sky News думите на Зеленски. Ден преди това Тръмп, в разговор с репортери, предложи Украйна да „избере нов президент“, който може да „сключи сделка“.

Тръмп: Време е Украйна да си смени президента, Зеленски прави проблеми на целия свят

🇺🇦 Zelensky responds to Trump: Ukraine will hold elections if Putin agrees to a 60-day ceasefire The Ukrainian president made the statement in an interview with US broadcaster ABC News. “First of all, with all due respect to President Trump, it is our society, our people, who must choose their leader,” Volodymyr Zelensky said. “Please tell Putin: give us two months — 60 days of a complete ceasefire, 60 days — and we will organize elections.” — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

Думите на Тръмп

На ръба: Отношенията между Тръмп и Зеленски навлизат в най-дълбоката си криза (ВИДЕА)

Отношенията между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са в най-ниската си точка, откакто се скараха в Овалния им кабинет в началото на 2025 г., пише The Wall Street Journal. Изданието стигна до това заключение след изявленията на Доналд Тръмп на 10 октомври 2026 г. В разговор с журналисти той каза, че Украйна може би се нуждае от нов президент: "Знаете ли какво предлагам? Предлагам им (на украинците) да намерят нов лидер, който може да сключва сделки, защото той (Володимир Зеленски) би могъл да сключва много сделки, но по някаква причина никога не ги прави... Мисля, че е време Украйна да избере нов президент.

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