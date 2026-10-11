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Зеленски е готов за избори: Какви са условията?

11 октомври 2026, 17:04 часа 826 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски е готов за избори: Какви са условията?

Украйна ще проведе избори, ако Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в отговор на изявлението на американския му колега Доналд Тръмп: "Кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни и ние ще организираме избори“, цитира Sky News думите на Зеленски. Ден преди това Тръмп, в разговор с репортери, предложи Украйна да „избере нов президент“, който може да „сключи сделка“.

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Думите на Тръмп

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Отношенията между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са в най-ниската си точка, откакто се скараха в Овалния им кабинет в началото на 2025 г., пише The Wall Street Journal. Изданието стигна до това заключение след изявленията на Доналд Тръмп на 10 октомври 2026 г. В разговор с журналисти той каза, че Украйна може би се нуждае от нов президент: "Знаете ли какво предлагам? Предлагам им (на украинците) да намерят нов лидер, който може да сключва сделки, защото той (Володимир Зеленски) би могъл да сключва много сделки, но по някаква причина никога не ги прави... Мисля, че е време Украйна да избере нов президент.

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Доналд Тръмп Президентски избори Володимир Зеленски война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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