Зеленски и Желязков на една маса за по-тежки санкции срещу Русия

Докато Русия и Украйна преговарят в Истанбул на 16 май, в албанската столица Тирана се провежда среща на върха на Европейската политическа общност. Разговорите там ще се съсредоточат върху значително затягане на санкциите срещу Русия, съобщи Politico, позовавайки се на четирима европейски служители. По-рано през деня украинският президент Володимир Зеленски пристигна за срещата след посещение в Турция, където очакваше руския диктатор Владимир Путин, но той отказа да присъства. В Тирана е и българският премиер Росен Желязков. Министър-председателят беше посрещнат лично от премиера на Албания Еди Рама.

Настоящият форум е под мотото "Нова Европа в един нов свят: единство - сътрудничество - съвместни действия" и ще събере 46 държавни и правителствени ръководители от целия континент. Програмата на срещата включва пленарна сесия, посветена на сигурността и бъдещето на Европа.

В хода на срещата на върха премиерът Росен Желязков ще участва в кръгла маса на тема "Отворена Европа със сигурни граници", посветена на предизвикателствата на мобилността и овластяването на младите хора.

Основна тема, разбира се, ще бъде продължаващата пълномащабна война на Русия срещу Украйна.

Киев очаква да се обсъди безусловно прекратяване на огъня и потенциална среща между Зеленски и Путин. Украйна се съгласи на прекратяване на огъня за поне месец още през март, докато Москва досега игнорира предложението.

Междувременно министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър заяви в Албания, че на Путин не може да се има доверие.

Говорейки за 17-ия пакет от санкции, първият дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че политическата изолация е важен фактор за оказване на натиск върху Русия. "Ясно виждаме, че Русия не иска мир, а всички останали го искат", заяви Калас, пристигайки на срещата на върха, цитира думите ѝ Politico.

Пристигайки в Тирана, генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи решението на Путин да не участва в преговорите в Истанбул като "грешка".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че следващият пакет от санкции на ЕС ще бъде насочен към "Северен поток", ще съдържа повече танкери от т.нар. сенчест флот на Русия, по-нисък таван на цените на петрола и нови мерки, насочени към руските банки и банките от трети страни, подпомагащи военните действия, съобщава Kyiv Independent.

Вече има съгласие в ЕС за 17-ия пакет санкции срещу Москва, който ще бъде официално утвърден на 20 май, а след това веднага ще започне работата по 18-ия кръг наказателни мерки, обявиха от Европейската комисия преди дни.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Полша обещаха да наложат допълнителни санкции срещу Русия, ако Кремъл не приеме предложението им за безусловно 30-дневно прекратяване на огъня. Мерките ще се въведат в координация със САЩ, обяниха съюзниците на Киев.

