Преминаването на Салах в Бешикташ е пред провал – агентът му е поискал огромна комисионна от турския гранд

Президентът на турския гранд Бешикташ – Сердал Адали, разкри подробности за преговорите относно евентуалното привличане на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Както е известно, договорът на египетският национал с мърсисайдци изтече и в момента той е свободен агент. Интерес към фланговия футболист има от редица тимове, между които и „черните орли“.

Самият футболист е готов да подсили истанбулския тим

ÖZEL~ 👀Mohammed Salah bugün menajeriyle Beşiktaş için son toplantısını gerçekleştirecek.



⚫️Menajerlik ücreti için direten Rammy Abbas geri adım atmıyor.



🔴Masadaki Menajerlik ücreti %35 seviyelerinde.



🦅Serdal Adalı bu ücreti %15 seviyelerine indirmek için büyük çaba… pic.twitter.com/ATU0g2luSN — KartalPlus (@kartalpluus) July 24, 2026

„Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително. Веднага щом се появиха медийни съобщения, че сделката вече е финализирана, агентът увеличи комисионната си до невероятни суми. Не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри“, цитира Адали списание „This is Anfield“.

Преди това медиите съобщиха, че 34-годишният египтянин, който е свободен агент от 1 юли, очаква заплата от 15 милиона евро годишно. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 22 милиона евро.

През сезон 2025/26 египтянинът е отбелязал 12 гола и е дал 10 асистенции в 41 мача във всички състезания. На Световното първенство по футбол той е отбелязал 1 гол и даде 2 асистенции в 5 мача.

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