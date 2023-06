Зеленски: Контраофанзивата не е филм, но важното е, че Русия я вижда и усеща (ВИДЕО)

"Това не е филм, трудно ми е да кажа как ще видите контраофанзивата. Важното е, че Русия я вижда. И не само я вижда, но и я усеща. И на първо място става дума за онези войски, които окупираха нашата територия. Освобождаването на нашите територии е резултат от контранастъпление. Когато това се случи, ще разберете, че то се случва", каза Зеленски по време на съвместна пресконференция с естонския президент Алан Карис, който е на посещение в Киев.

