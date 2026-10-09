Зеленски към Тръмп: Мирът не идва от слабостта, подаръците на Путин не са от полза за цивилизования свят

„Мирът никога не идва от слабост“. Това написа на профилите си в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. „Днес в Киев бяха представители на Конгреса на САЩ – двупартийна делегация, и им съм благодарен за посещението в Украйна в такъв труден момент. Те попитаха: „Какво е абсолютно необходимо, за да може войната да бъде прекратена?“ Отговорът трябва да бъде категоричен. Трябва да бъдат наложени санкции съгласно закона на Линдзи Греъм, трябва да бъде оказана подкрепа на Украйна в защита на човешкия живот и трябва да се окаже натиск върху Русия заради войната“, категоричен е Зеленски.

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„И днес се състоя разговор между лидерите на САЩ и Русия. Разговор, който води до нещо друго. Наскоро беше взето европейско решение относно отмяната на санкциите срещу руските олигарси. След това руските удари и злоупотреби само се засилиха. Само през тази седмица се говореше за руски ракетен удар по къща в Прилуки, бомбардиране на Краматорск, въздушни удари по енергийната инфраструктура в Киев, жизненоважната инфраструктура в Днепър, Харков, Одеса и други наши градове. Десетки загинали и стотици ранени“, припомня украинският президент.

„Руснаците компенсират неспособността си да постигнат поставените си цели на фронта с тероризъм. Тази година Русия е най-слаба на фронта в сравнение с всеки друг момент от войната. Затова Путин залага на тероризма. Затова залага на опити за задкулисни сделки относно това дали ще се облекчи или ще се засили натискът върху Русия, за да спечели повече време и възможности за войната. Всяко облекчаване на санкциите срещу Русия без ясно и дългосрочно намаляване на напрежението е очевидна слабост, която играе в полза на Русия, като тя ще убива повече, ще се бори по-дълго и по-скоро ще предизвика Америка, като ще причини още повече загуби и щети на света“, заявява Зеленски.

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„Украйна е готова да предприеме стъпки за намаляване на напрежението от своя страна, а американският екип знае нашата позиция. Нашите удари по руските нефтопреработвателни заводи и други съоръжения са отговорът към Русия за нейните дългогодишни терористични действия срещу украинската енергетика. Украйна няма да изгори руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия не унищожи нашия енергиен сектор. Ние предлагаме на Америка точно такова споразумение и вярваме, че силите на Съединените щати са достатъчни, за да се постигне такъв компромис“, категоричен е той.

„Подаръците на Путин няма да допринесат за мира и няма да бъдат от полза за цивилизования свят. Русия ще „плати“ за бензина по-скоро с тероризъм и подлост. Руското разрешение за продажбата на нефтопреработвателни съоръжения е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не продължена. Ние се надяваме на честната подкрепа на Америка за нашата защита на живота, нашата защита на хората в Украйна и на силен, а не слаб, диалог между Съединените щати и Русия. Диалог силен, а не слаб“, завършва Зеленски.

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