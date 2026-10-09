Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social. По думите му това е договорено в телефонен разговор между двамата. Как точно ще се случи обаче, предвид спиращите една след друга руска рафинерия заради "посещенията" на украински далекобойни дронове - не е ясно - Още:

Ето какво написа Тръмп:

"Току-що приключих изключително успешна среща с президента на Русия Владимир Путин, по време на която беше договорено, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Освен това, в зависимост от състоянието на дизеловите рафинерии, Русия ще достави в кратък срок 3 000 000 тона дизелово гориво.

Благодарение на нашия ПЪЛЕН КОНТРОЛ над Ормузкия пролив и това великолепно съобщение относно руската енергия, цените на дизела за американците и, всъщност, за целия свят, ще СПАДАТ, С РЕКОРДНИ ТЕМПОВЕ И БЪРЗО! По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, скотовъди и тираджии, са моят най-голям приоритет. Това е много голямо и важно съобщение. Освен това трябва да се разбере, че Иран няма да разполага с ядрено оръжие! Благодаря ви за вниманието към този въпрос. Президент Доналд Дж. Тръмп".

От Кремъл също пуснаха официално прессъобщение за разговора, но там за дизела пише следното: "Докато беше обсъждана темата със ситуацията с енергетиката в световен мащаб, Русия потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския и световния пазар. Уверени сме, че това ще окаже положително въздействие върху цялата световна икономика".

Моментално финансовото министерство на САЩ издаде лиценз за търговия с руски дизел, защото руският петрол и руските петролни продукти са под американски санкции. А това се случва точно след като украинският президент Володимир Зеленски каза в прав текст, че САЩ не искат да помогнат войната в Украйна да свърши и си правят бизнес с Русия, а украинска делегация замина за Съединените щати да говори за варианти за поне някакво примирие с Русия - ОЩЕ: След близо 80 убити за три дни: Зеленски обвини САЩ в бездействие (ВИДЕО)

The U.S. Treasury has temporarily authorized transactions involving the sale, delivery, offloading and import of Russian-origin diesel fuel, including imports into the U.S., until April 7, 2027. https://t.co/hHq3NPTVqx — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026