Войната в Украйна:

Зеленски от фронта: Правим контраофанзива, загубите на руснаците са в хиляди (ВИДЕО)

18 септември 2025, 16:36 часа 344 прочитания 0 коментара
Украинските сили са освободили 160 квадратни километра територия по време на продължаващата "контраофанзивна операция" в Донецка област, заяви президентът Володимир Зеленски на 18 септември. Той има предвид секторите Покровск и Добропиля - северно от Покровск, където руснаците преди време пробиха и се задържаха на определени позиции източно и североизточно от населеното място. Седем населени места са били върнати от Украйна в тези направления по време на операцията, каза Зеленски, цитирайки доклад на главнокомандващия ген. Олександър Сирски.

Украйна обяви какви са руските загуби в Покровск и Добропиля

Украинските войски са заловили и близо 100 руски войници, посочи президентът на Украйна във видеообръщение. 

"Провеждаме една от нашите контраофанзивни операции - тежки битки, но нашите войски нанесоха сериозни загуби. Освободени са 160 кв. км, а още 170+ са прочистени. Освободени са седем населени места, а девет други са прочистени от руско присъствие. Всяка група окупатори, която се опита да влезе тук, бива унищожена от нашите момчета. Руските загуби от началото на нашата контраофанзивна операция само в района на Покровск само през последните няколко седмици вече надхвърлят 2500 (войници - убити и тежко ранени, бел. ред.), от които над 1300 руснаци са убити", добави Зеленски.

"Украйна справедливо защитава своята земя. Гордея се с нашите войници. Ние проваляме всички планове на Русия – планове за унищожаване на нашата държава", допълни той.

Днес украинският президент се е срещнал с войници, участващи в контраофанзивата в Доброполя. "Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди", написа той в социалните мрежи.

Русия готви две нови офанзиви

Президентът на Украйна преди това съобщи, че руските сили подготвят две стратегически офанзивни кампании за есента. Според украинския лидер "вече осуетихме две такива офанзиви, сега се справяме с третата – руснаците понасят тежки загуби"

Зеленски определи План "А" и План "Б" във връзка с войната

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
