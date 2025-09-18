Зеленски от фронта: Правим контраофанзива, загубите на руснаците са в хиляди (ВИДЕО)

Украинските сили са освободили 160 квадратни километра територия по време на продължаващата "контраофанзивна операция" в Донецка област, заяви президентът Володимир Зеленски на 18 септември. Той има предвид секторите Покровск и Добропиля - северно от Покровск, където руснаците преди време пробиха и се задържаха на определени позиции източно и североизточно от населеното място. Седем населени места са били върнати от Украйна в тези направления по време на операцията, каза Зеленски, цитирайки доклад на главнокомандващия ген. Олександър Сирски.

Zelensky from the front lines near Pokrovsk and Dobropillia: “We’re carrying out one of our counter-offensive operations, tough battles, but our troops have inflicted serious losses. 160 sq km liberated, another 170+ cleared. Seven settlements freed, nine more cleared of Russian… pic.twitter.com/k7STmSqII4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2025

Украинските войски са заловили и близо 100 руски войници, посочи президентът на Украйна във видеообръщение.

"Провеждаме една от нашите контраофанзивни операции - тежки битки, но нашите войски нанесоха сериозни загуби. Освободени са 160 кв. км, а още 170+ са прочистени. Освободени са седем населени места, а девет други са прочистени от руско присъствие. Всяка група окупатори, която се опита да влезе тук, бива унищожена от нашите момчета. Руските загуби от началото на нашата контраофанзивна операция само в района на Покровск само през последните няколко седмици вече надхвърлят 2500 (войници - убити и тежко ранени, бел. ред.), от които над 1300 руснаци са убити", добави Зеленски.

"Украйна справедливо защитава своята земя. Гордея се с нашите войници. Ние проваляме всички планове на Русия – планове за унищожаване на нашата държава", допълни той.

Днес украинският президент се е срещнал с войници, участващи в контраофанзивата в Доброполя. "Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди", написа той в социалните мрежи.

Донеччина. Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції,… pic.twitter.com/sLQY33rflS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Президентът на Украйна преди това съобщи, че руските сили подготвят две стратегически офанзивни кампании за есента. Според украинския лидер "вече осуетихме две такива офанзиви, сега се справяме с третата – руснаците понасят тежки загуби": Зеленски: На Путин не му докладват колко е зле. Путин лично плаши НАТО с униформа и пистолет (ОБЗОР - ВИДЕО).

