Зеленски потвърди, че е поискал далекобойни оръжия от Тръмп, Кремъл реагира нервно на новина за "Томахоук" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е обсъдил възможността САЩ да предоставят на Киев ракетни системи с голям обсег. Той говори пред медиите преди срещата на върха на Европейската политическа общност на 2 октомври в датската столица Копенхаген. "Разговаряхме със Съединените щати. Много сме благодарни на президента Тръмп за този диалог. Последната ни среща беше много добра, диалогът беше много продуктивен. И разговаряхме за оръжия с голям обсег", каза държавният глава на нападнатата от Русия страна.

Зеленски заяви, че все още не е взето решение - то изцяло зависи от американския президент Доналд Тръмп. "Това е важно", посочи украинският президент.

В края на септември британското издание The Telegraph съобщи, че Володимир Зеленски е поискал от Съединените щати ракети „Томахоук“ с обсег до 2400 км и бойна глава от 450 кг. Това е станало по време на закрита среща с президента Доналд Тръмп в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. По-късно Зеленски заяви, че на Тръмп е било предадено искане, съдържащо подробности и илюстрации за нуждите на Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков реагира нервно на съобщенията, че САЩ може да доставят на Украйна ракети "Томахоук". Той предупреди, че Русия ще „отговори по съответния начин“, и заяви, че Вашингтон вече предоставя на Киев разузнавателна информация в реално време: За пръв път Тръмп реши директно да помогне на Украйна срещу Русия (ОБЗОР - ВИДЕО).

Песков добави, че подобни медийни съобщения „не се появяват от нищото“, и каза, че за Москва това „не е новина“.

Междувременно Зеленски каза на срещата на върха на Европейската политическа общност, че атаките с дронове на Русия показват как вече не става въпрос само за Украйна, а за цяла Европа. Той призова за обединена "стена от дронове", по-строги санкции срещу търговията с руски петрол и пълни гаранции за сигурността на Украйна, които по-късно могат да бъдат разширени и за Европа.

Зеленски също така призова Европа да последва призива на Тръмп да спре да купува руски петрол - нещо, което Унгария и Словакия отказват да сторят: Орбан и Туск в спор и закачка за Русия и войната в Украйна (ВИДЕО).