Радев проведе среща за постигнатия от България напредък за излизане от сивия списък за пране на пари

Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща с представители на Съвместната група на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).

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По време на срещата бяха обсъдени предприетите от България действия и постигнатият напредък за излизането на страната ни от списъка на държавите със стратегически слабости в системите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Очаква се финалното решение да бъде взето през октомври в Париж.

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