Жалко! ФИА наказа сурово Никола Цолов за втори пореден уикенд във Формула 2

ФИА нанесе тежък удар по амбициите на Никола Цолов в Гран При на Италия във Формула 2. Българският пилот получи наказание на стартовата решетка на "Монца". Той даде шесто време в квалификациите, което означаваше, че ще стартира четвърти в съботния спринт и шести в основната надпревара. Няколко часа по-късно стана ясно, че той ще бъде преместен с три места назад на старта. Така Цолов ще тръгне от 8-а позиция в спринтовото състезание и девети в неделя.

Наказаха Никола Цолов на "Монца"

Причината за наказанието на Цолов е инцидент между него и Себастиан Монтоя, който се разигра в края на квалификационната сесия. В подхода си към "Параболика" българинът неволно избута своя съперник извън пистата в опита си да отвари своята траектория си, за да се ускори по-добре за финалния си летящ тур. Това се отрази на представянето на Монтоя, чиято последна обиколка реално беше провалена още преди нейния старт и той остана 14-и в квалификацията. Стюардите разгледаха инцидента и прецениха, че той е изцяло по вина на Цолов и съответно обявиха наказанието му.

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Това е втори пореден състезателен уикенд, в който ФИА наказва Българския лъв. По време на Гран При на Унгария той отново бе изместен назад на стартовата решетка заради сблъсък с Монтоя. По време на спринтовата надпревара се стигна до сблъсък между двамата. Стюардите решиха, че вината е изцяло на българския пилот и му наложиха наказание с пет места на старта в неделя.

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