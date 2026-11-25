Около 100 цивилни украинци са блокирани в окупирана от руската армия зона в Украйна, не могат да я напуснат и може да не преживеят зимата. Доброволец описа хуманитарната катастрофа на Кинбурнската коса - полуостров в река Днепър.

Евген Полтавчук, доброволец и ръководител на фондация "Kinburn Life", разказа пред проекта "Крим.Реалии", че хората на практика са в капан. Според него последната хуманитарна помощ, доставена на полуострова, е била преди около 6 месеца. В момента жителите на три села – Покровка, Васильовка и Геройско – нямат достъп до редовни доставки на храна и лекарства, а запасите им са на изчерпване. Сега те се прехранват с това, което са отгледали в градините си, но това няма да стигне за зимата. Добитъкът, който е нямало с какво друго да се храни, е трябвало да бъде заклан, а дивите коне, които преди това бяха образували стада, бяха убити от руските войници, съобщава "Канал 24".

"Там има много възрастни хора, които не получават подходящо лечение. Поддържам връзка с местните жители, по-специално селата Васильовка и Покровка. Не мога да назова имена, но знам със сигурност, че около 15 души са останали в Покровка и около 45 във Васильовка и в момента са блокирани там - районът е миниран и няма начин да се получат основни продукти, лекарства или храна", казва доброволецът.

Полтавчук отбеляза, че много от местните жители са възрастни и не могат да получат необходимото лечение и да напуснат полуострова. Той описа ситуацията като да си в затвор - да избягаш е почти невъзможно, защото освен миниране, има и река. И заяви, че руските войници използват малкото останали цивилни и като живи щитове.

Полковник Денис Носиков, командир на оперативно-тактическа група "Одеса", съобщи, че украинската армия проучва възможността за провеждане на хуманитарна мисия за доставка на основни помощи на хората. Без хуманитарна помощ хората може да не преживеят зимата. Възрастните хора и хората с ограничена подвижност, които не са в състояние сами да напуснат опасната зона, са особено уязвими.

Ден преди това двукратната олимпийска шампионка по фехтовка Олга Харлан се обърна към първата дама на САЩ Мелания Тръмп с молба да помогне на хората на Кинбурнската коса, която е под руска окупация от март 2022 година. Преди това украинският президент Володимир Зеленски предложи провеждането на хуманитарни операции в още 15 селища в Херсонската и Запорожката област, по примера с Олешки, но Русия не е съгласна и иска "мисия" в Константиновка. В предложението на Зеленски обаче я нямаше Кинбурнската коса - ОЩЕ: Путин пробва да превземе Константиновка с примирие, защото не става по военен път