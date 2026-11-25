До края на седмицата се очаква да се образува снежна покривка в Северна България. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждават шофьорите да тръгват на път с с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили. Да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

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В четвъртък (26 ноевмри) рано сутринта минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2° и е възможно да се образуват поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места. През деня ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд. В петък (27 ноември) те ще се увеличат, особено в Северозападна България. В събота (28 ноември) температурите ще са ниски.

Специално внимание се обръща за рискове от поледици и обледенявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очаква силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд.

В неделя (29 ноември) снеговалежът ще обхване по-голямата част от страната, като в Северна България ще се образува снежна покривка.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане като в момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от Областните пътни управления и фирмите по поддръжка. Те непрекъснато следят метеорологичните прогнози за своевременна намеса, особено в проходите и високопланинските райони.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.