Само бандити и военни диктатори се чувстват комфортно така, докато не бъдат убити

"Всички сме виждали как изглежда животът без сигурност. Изглежда, че само бандити, терористи или военни диктатори се чувстват комфортно в такива условия, докато самите те не бъдат убити." Това каза на 3 ноември украинският президент Володимир Зеленски в речта си на 25-ата Берлинска конференция по сигурността.

Той бе категоричен, че сигурността ще е определяща в следващите години, макар хората да не са свикнали да мислят за това.

"Сигурността е това, което ще определи следващите години. И вероятно следващите десетилетия. Хората обикновено не мислят за сигурността като за ресурс. Но когато сигурността изчезне, всичко, което прави нормалния живот възможен, изчезва заедно с нея", каза Зеленски.

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Оттеглянето на САЩ

Той специално говори и за ролята на САЩ в предишните десетилетия и това, което те дадоха на света - предвидимост и правила, в които свободата бе истински важна. Сега, когато по всичко изглежда, че Америка се оттегля от тази си роля, това ще доведе до несигурност, посочи той.

"Америка отстояваше определени правила в света – правила, които дадоха на хората и народите нещо реално, на което можеха да разчитат. Определен начин на живот, в който свободата наистина беше важна. И определени отношения между държавите, подкрепени от реални гаранции за сигурност. Америка донесе предвидимост", отбеляза Зеленски.

Сега, дори ако САЩ не се оттеглят от настоящите си съюзи, ще има една Америка, която е много по-фокусирана върху себе си и няма да действа като гарант за глобалната сигурност, а това е риск, предупреди той.

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