01 октомври 2025, 06:07 часа 622 прочитания 0 коментара
Десетки загинали и стотици ранени след силното земетресение във Филипините (ВИДЕА)

Мощно земетресение с магнитуд 6.9 разтърси централната част на Филипините, разрушавайки сгради и отнемайки живота на най-малко 26 души на остров Себу. Това съобщиха властите, които се опасяват, че броят на загиналите може да се увеличи, докато спасителите търсят оцелели, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Според Американската геоложка служба (USGS), земетресението е било регистрирано в 21:59 часа на 30 септември край северния край на острова, близо до Бого, град с 90 000 жители.

Жертви и ранени

Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия към правителството съобщи, че към тази сутрин има 26 загинали и 147 ранени, а 22 сгради са повредени.

Драматични кадри, заснети от жители и широко разпространени в социалните мрежи, показват стара католическа църква на остров Бантаян близо до Себу, украсена с верига от електрически крушки, които се люлеят, малко преди камбанарията ѝ да се срути върху двора.

Местната телевизия показа мотоциклетисти, принудени да слязат от моторите си и да се държат за парапетите, за да спасят живота си, докато мостът в Себу се люлееше силно.

Провинциалното правителство на Себу отправи призив на официалната си страница във Facebook за медицински доброволци, които да помогнат в последствията от земетресението. "Възможно е да има хора, заклещени под срутени сгради", заяви провинциалният спасителен служител Уилсън Рамос, визирайки спасителните операции, които се провеждат в Сан Ремигио и Бого.

"Спасителните операции през нощта бяха затруднени от тъмнината и от вторичните трусове", добави той. Регионът е бил разтърсен от 379 вторични труса.

Земетресението причини прекъсване на електрозахранването, което доведе до спиране на тока в Себу и близките централни острови, въпреки че електрозахранването бе възстановено малко след полунощ в Себу и четири други големи централни острова, съобщи Националната електроразпределителна компания на Филипините.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
