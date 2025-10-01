Десетки загинали и стотици ранени след силното земетресение във Филипините (ВИДЕА)

Мощно земетресение с магнитуд 6.9 разтърси централната част на Филипините, разрушавайки сгради и отнемайки живота на най-малко 26 души на остров Себу. Това съобщиха властите, които се опасяват, че броят на загиналите може да се увеличи, докато спасителите търсят оцелели, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Според Американската геоложка служба (USGS), земетресението е било регистрирано в 21:59 часа на 30 септември край северния край на острова, близо до Бого, град с 90 000 жители.

Жертви и ранени

Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия към правителството съобщи, че към тази сутрин има 26 загинали и 147 ранени, а 22 сгради са повредени.

Драматични кадри, заснети от жители и широко разпространени в социалните мрежи, показват стара католическа църква на остров Бантаян близо до Себу, украсена с верига от електрически крушки, които се люлеят, малко преди камбанарията ѝ да се срути върху двора.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

Местната телевизия показа мотоциклетисти, принудени да слязат от моторите си и да се държат за парапетите, за да спасят живота си, докато мостът в Себу се люлееше силно.

Провинциалното правителство на Себу отправи призив на официалната си страница във Facebook за медицински доброволци, които да помогнат в последствията от земетресението. "Възможно е да има хора, заклещени под срутени сгради", заяви провинциалният спасителен служител Уилсън Рамос, визирайки спасителните операции, които се провеждат в Сан Ремигио и Бого.

📺😱 El temblor no perdona ni a las transmisiones en vivo…El #Sismo #Earthquake de magnitud 7.0 en #Cebu, #Philippines #Filipinas quedó capturado en plena transmisión de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick.👉 Ocurrió este 30 de septiembre sacudió la zona de las Bisayas pic.twitter.com/qzxUzYvhxM — La Cebadina Noticias (@LaCebadinaNoti) October 1, 2025

"Спасителните операции през нощта бяха затруднени от тъмнината и от вторичните трусове", добави той. Регионът е бил разтърсен от 379 вторични труса.

Земетресението причини прекъсване на електрозахранването, което доведе до спиране на тока в Себу и близките централни острови, въпреки че електрозахранването бе възстановено малко след полунощ в Себу и четири други големи централни острова, съобщи Националната електроразпределителна компания на Филипините.