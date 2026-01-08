Избягала с касовия апарат: Собственичката на изгорелия бар в Кран Монтана с обвинение

Собственичката на пламналия луксозен бар “Le Constellation“ в швейцарския курорт Кран-Монтана е обвинена, че е напуснала сградата с касовия апарат, докато посетителите са се опитвали да се спасят от опустошителния пожар в новогодишната нощ, при който загинаха 40 души. Джесика Морети, на 40 години, е разследвана за непредумишлено убийство и за причиняване на тежки телесни повреди на още 119 души, пострадали с тежки изгаряния, пише “Ню Йорк пост“. Заедно със съпруга си Жак Морети, френски граждани и съсобственици на заведението от 2015 г., тя е обвинена и в унищожаване на доказателства след трагедията, съобщава италианският вестник “Ла Република“.

По данни на разследването Морети е била видяна от няколко свидетели да напуска горящия клуб, носейки касовия апарат, докато вътре хора са се борили за живота си. По-късно тя заяви, че е получила “леки изгаряния по едната ръка“, докато е успяла да се спаси от пламъците.

Унищожавали доказателства

Пожарът избухна около 1:30 ч. на 1 януари, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, подпали тавана по време на празненството. Огънят бързо обхвана заведението, пълно с хора, дошли да посрещнат Новата година.

Докато следователите анализирали видеозаписи от мобилни телефони, охранителни камери в клуба и улични камери около сградата, собствениците са обвинени, че са унищожили потенциални доказателства.

По информация на британския вестник “Таймс“, профилите на клуба във Фейсбук и Инстаграм са били деактивирани още по време на спасителните операции, а уебсайтът на заведението е бил свален.

Пострадалите искат отговори

Адвокатът Ромен Жордан, който представлява част от 116-те ранени, много от които тийнейджъри с катастрофални изгаряния, заяви, че социалните мрежи са съдържали видеа от препълненото парти. Премахването им, по думите му, показва, че “още в първите часове след трагедията мениджърите са мислели за собствената си защита“.

“Моите клиенти искат отговори. Искат ясно да се установи веригата от отговорности, довела до тази драма. Не само управителите, но и общината трябва да бъде разследвана. Не бива да остава нито един неудобен въпрос“, подчерта Жордан.

Жак Морети, на 49 години, който не е бил в клуба по време на пожара, каза пред швейцарското издание “Трибюн дьо Женева“, че “всичко е било извършено в съответствие с изискванията“ и че заведението е било проверявано три пъти през последните десет години.

По-късно обаче местните власти признаха, че последната проверка за пожарна безопасност е била извършена през 2019 г.

Собствениците: “Съкрушени сме“

След трагедията семейство Морети разпространи изявление, в което твърди, че е “съкрушено“ и мисли за жертвите, като обещава пълно съдействие на разследването и уверява, че няма да се опитва да избяга от отговорност.

В същото време адвокати на пострадалите разкритикуваха прокуратурата, че не е задържала собствениците под стража, предупреждавайки, че те могат да напуснат Швейцария и да се укрият във Франция, която рядко екстрадира свои граждани. Жордан изрази изненада, че от тях не е поискано да внесат гаранция като условие за освобождаване.

Дълго криминално минало

Френският вестник “Льо Паризиен“ съобщи, че Жак Морети има дълго криминално минало, датиращо отпреди повече от 20 години, включващо дела за сводничество, отвличане и незаконно лишаване от свобода, за които е излежавал присъда.

Белгийската телевизия RTL потвърди тази информация, позовавайки се на съдебен източник.

Разследването на една от най-тежките трагедии в швейцарските Алпи продължава, като властите се опитват да изяснят всички обстоятелства около пожара, отнел живота на 40 души, обощава БГНЕС.

