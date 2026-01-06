Знак за край: Папата затвори Светата врата на базиликата „Свети Петър“ (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV е затворил Светата врата на базиликата „Свети Петър“, с което сложи край на Юбилей 2025, който беше посветен на надеждата, предаде италианската информационна агенция ANSA. Вратата на базиликата беше отворена от папа Франциск вечерта на 24 декември 2024 г. Свещената година в Римокатолическата църква се провежда на всеки 25 години, а следващата се очаква да бъде през 2050 година.

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Giubileo

Con animo grato ci accingiamo a chiudere

questa Porta Santa, varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta

la porta del suo cuore per accoglierci

tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi. pic.twitter.com/J2M23gvs5S — L'Osservatore Romano (@oss_romano) January 6, 2026

Какво означава Светата врата?

От символична гледна точка, Светата врата придобива специално значение: тя е най-мощният знак на Юбилея, тъй като крайната цел на поклонника е да премине през нея. Отварянето на вратата от Папата представлява официалното начало на Светата година. Първоначално е имало само една врата – в базиликата „Свети Йоан Латерански“, която е катедралата на епископа на Рим.

По-късно, за да могат колкото се може повече поклонници да участват в преживяването на Юбилея, другите римски базилики също отворили свои собствени свети врати.

Преминавайки прага на Светата врата, поклонникът си спомня пасажа от глава 10 от Евангелието на Йоан: „Аз съм вратата. Който влезе през мен, ще се спаси, ще влиза и ще излиза и паша ще намира.“ Преминаването през Светата врата изразява решението да се следва и да се бъде воден от Исус, Който е Добрият Пастир. Вратата е проход, който въвежда поклонника във вътрешността на църквата, пише в официалния сайт на Юбилея. ОЩЕ: Защита на живота от зачеването: Папата изглежда не подкрепя абортите