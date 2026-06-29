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Живот и изкуство: 5 любими произведения на Кирил Златков

29 юни 2026, 10:00 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Живот и изкуство: 5 любими произведения на Кирил Златков

Кирил Златков създава картини и илюстрации. Корици и оформления на книги. Плакати и шрифтове. А ето кои са творбите, които му влияят най-силно:

 

КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново? 

Разказите на Дино Будзати – „Шейсет разказа“, „Коломбър“, преведени от Нева Мичева.

ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?

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Много са, с напредване на възрастта плача все по-често на филми. Последно беше сериалът „Task”, плаках много и на „Ted Lasso”, но по друг начин, като на „Love Actually”.

КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?

Беше отдавна, ФСБ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти?

„Завръщане у дома“ на Стоян Камбарев. Беше преди около 35 години.

КАРТИНАТА, пред която би искал да поседиш дълго?

Много са. Най-дълго стоя пред картини и стенописи на ренесансови художници от втората половина на XV и първите години на XVI век – Белини, Мантеня, Перуджино, Пиеро дела Франческа, Беноцо Гоцоли.

 

Живот и изкуство: 5 любими произведения на Кирил Златков

 

Кирил Златков създава картини и илюстрации, корици и оформления на книги, плакати и шрифтове. А ето кои са творбите, които му влияят най-силно.

 

 

КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново?

 

Разказите на Дино Будзати – „Шейсет разказа“, „Коломбър“, преведени от Нева Мичева.

 

ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?

 

Много са, с напредване на възрастта плача все по-често на филми. Последно беше сериалът
„Task”, плаках много и на „Ted Lasso”, но по друг начин, като на „Love Actually”.

 

КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?

 

Беше отдавна, ФСБ.

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти?

 

„Завръщане у дома“ на Стоян Камбарев. Беше преди около 35 години.

 

КАРТИНАТА, пред която би искал да поседиш дълго?

 

Много са. Най-дълго стоя пред картини и стенописи на ренесансови художници от втората половина на XV и първите години на XVI век – Белини, Мантеня, Перуджино, Пиеро дела Франческа, Беноцо Гоцоли.

 

 

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Кирил Златков Живот и изкуство
Милен Антиохов
Милен Антиохов Редактор
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