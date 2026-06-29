Кирил Златков създава картини и илюстрации. Корици и оформления на книги. Плакати и шрифтове. А ето кои са творбите, които му влияят най-силно:

КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново?

Разказите на Дино Будзати – „Шейсет разказа“, „Коломбър“, преведени от Нева Мичева.

ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?

Много са, с напредване на възрастта плача все по-често на филми. Последно беше сериалът „Task”, плаках много и на „Ted Lasso”, но по друг начин, като на „Love Actually”.

КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?

Беше отдавна, ФСБ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти?

„Завръщане у дома“ на Стоян Камбарев. Беше преди около 35 години.

КАРТИНАТА, пред която би искал да поседиш дълго?

Много са. Най-дълго стоя пред картини и стенописи на ренесансови художници от втората половина на XV и първите години на XVI век – Белини, Мантеня, Перуджино, Пиеро дела Франческа, Беноцо Гоцоли.

Живот и изкуство: 5 любими произведения на Кирил Златков Кирил Златков създава картини и илюстрации, корици и оформления на книги, плакати и шрифтове. А ето кои са творбите, които му влияят най-силно. КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново? Разказите на Дино Будзати – „Шейсет разказа“, „Коломбър“, преведени от Нева Мичева. ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно? Много са, с напредване на възрастта плача все по-често на филми. Последно беше сериалът

„Task”, плаках много и на „Ted Lasso”, но по друг начин, като на „Love Actually”. КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката? Беше отдавна, ФСБ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти? „Завръщане у дома“ на Стоян Камбарев. Беше преди около 35 години. КАРТИНАТА, пред която би искал да поседиш дълго? Много са. Най-дълго стоя пред картини и стенописи на ренесансови художници от втората половина на XV и първите години на XVI век – Белини, Мантеня, Перуджино, Пиеро дела Франческа, Беноцо Гоцоли.