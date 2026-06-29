Кирил Златков създава картини и илюстрации. Корици и оформления на книги. Плакати и шрифтове. А ето кои са творбите, които му влияят най-силно:
КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново?
Разказите на Дино Будзати – „Шейсет разказа“, „Коломбър“, преведени от Нева Мичева.
ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?
Много са, с напредване на възрастта плача все по-често на филми. Последно беше сериалът „Task”, плаках много и на „Ted Lasso”, но по друг начин, като на „Love Actually”.
КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?
Беше отдавна, ФСБ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти?
„Завръщане у дома“ на Стоян Камбарев. Беше преди около 35 години.
КАРТИНАТА, пред която би искал да поседиш дълго?
Много са. Най-дълго стоя пред картини и стенописи на ренесансови художници от втората половина на XV и първите години на XVI век – Белини, Мантеня, Перуджино, Пиеро дела Франческа, Беноцо Гоцоли.
Живот и изкуство: 5 любими произведения на Кирил Златков
Кирил Златков създава картини и илюстрации, корици и оформления на книги, плакати и шрифтове. А ето кои са творбите, които му влияят най-силно.
КНИГАТА, която препрочиташ отново и отново?
Разказите на Дино Будзати – „Шейсет разказа“, „Коломбър“, преведени от Нева Мичева.
ФИЛМЪТ, който те е разплаквал почти безутешно?
Много са, с напредване на възрастта плача все по-често на филми. Последно беше сериалът
„Task”, плаках много и на „Ted Lasso”, но по друг начин, като на „Love Actually”.
КОНЦЕРТЪТ, на който припяваше с пълно гърло от публиката?
Беше отдавна, ФСБ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО, което е оставило най-траен отпечатък в душата ти?
„Завръщане у дома“ на Стоян Камбарев. Беше преди около 35 години.
КАРТИНАТА, пред която би искал да поседиш дълго?
Много са. Най-дълго стоя пред картини и стенописи на ренесансови художници от втората половина на XV и първите години на XVI век – Белини, Мантеня, Перуджино, Пиеро дела Франческа, Беноцо Гоцоли.
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